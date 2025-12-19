Fatih Ürek'ten üzücü haber gelmişti: Menajeri son durumu açıkladı

Fatih Ürek'ten üzücü haber gelmişti: Menajeri son durumu açıkladı
Yayınlanma:
2 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in bitkisel hayata girdiği iddia edilmişti. Ürek'in hayranlarını üzen haberin ardından menajeri Mert Siliv, ünlü şarkıcının son durumunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede tam 20 dakika boyunca kalp masajı yapılan Ürek, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Yaklaşık iki aydır yaşam mücadelesi veren 59 yaşındaki sanatçı hakkında ortaya atılan "bitkisel hayata girdi" iddiaları, sevenlerini üzdü.

Hastanede tedavisi süren Ürek’in, hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği ve artık bitkisel hayata geçtiği iddia edildi. Ürek'in hayranlarını üzen bu iddiaların ardından, sanatçının menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi.

"DURUMU HALA STABİL"

Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi kirliliğinin önüne geçmek isteyen Mert Siliv, yaptığı açıklamada Fatih Ürek’in durumunun stabil olduğunu vurguladı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre Siliv, iddialara şu sözlerle noktayı koydu:

"Fatih bitkisel hayata girmedi, durumu hala stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz."

