Radyoyu bıraktı kanser oldu! "Yaşadıklarımın sebebi Nükhet Duru’dur"

Yayınlanma:
25 yıllık radyoculuk kariyerini 2023 yılında neden aniden sonlandırdığını ilk kez anlatan Hakan Eren, "Yaşadıklarımın sebebi Nükhet Duru’dur" dedi.

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan ünlü radyocu Hakan Eren, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

25 yıllık radyoculuk kariyerini 2023 yılında sonlandıran Eren, sektöre giriş sebebinin çocukluk yıllarından beri Nükhet Duru’ya duyduğu büyük hayranlık olduğunu belirtti. Hakan Eren, tanıştıktan sonra Duru’nun şirketinin sanatçısı olduğunu ancak bu durumun dijital haklar nedeniyle açılan bir davayla bir travmaya dönüştüğünü söyledi.

"Bir sanatçı beni küstürdü. Beni hayata küstürdü" Eren, 15 gün boyunca evden çıkmadığını ve bu sürecin ardından radyoyu bırakma kararı aldığını açıkladı.

hakan-eren-2025.webp

"O ACIDAN SONRA KANSER OLDUM"

Daha sonra lenf kanseri teşhisi aldığını belirten ünlü radyocu, şu ifadeleri kullandı:

"O acıdan sonra kanser oldum. Doktoruma bunu sormaya cesaret edemedim. Radyoyu bırakma nedenimde de, kanser hastalığımda da yaşadıklarımın sebebi Nükhet Duru’dur. İlk kez burada söylüyorum."

""DAVA SADECE HAKAN EREN’E AÇILMADI"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakan Eren’in bu sözlerine Nükhet Duru’dan yanıt geldi. Duru, şu açıklamayı yaptı:

"Yıllardır süregelen bir haksızlığa karşı açıldı dava ve sadece Hakan Eren’e açılmadı. Dijital hakları birçok yapımcı istismar etmiş olduğundan, birçok sanatçı birleştik ve telif haklarının doğru çalışması, mağdur arkadaşlarımızın hakları olan ödemeyi alabilmek için davalar açtık. Ben bunu aşırı hassasiyetine veriyorum, çünkü kişisel bir şey değil bu.

hakan-eren-nuhket.jpg

"KİŞİSEL BİR KONU DEĞİL, KENDİSİ KİŞİSELLEŞTİRMİŞ"

Elbette bu durumu kendisine izah ettim. Bunu hangi sebepten ve sadece benim üzerinden yürüttüğünü, beni neden seçtiğini de anlayamadım. İnşallah gönlünü tamir edebiliriz ama yersiz bir kırgınlık bu.

Hakkını arayana neden kırılır insan? Evet beni çok çok sevdiğini bilirim, ben de onu çok severim. Ama bu kişisel bir konu değil, kendisi kişiselleştirmiş. Şaşırdım açıklamalarına. Tabii ki telefon edeceğim, bunun sebebinin ne olduğunu soracağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

