Acun Ilıcalı 9 ismi birden açıkladı

Yayınlanma:
Survivor 2026'nın başlamasına çok az bir süre kala Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda Gönüllüler takımında yarışacak 9 ismi birden açıkladı.

Ünlü yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunu tamamlayan son hamlesini yaptı ve Gönüllüler takımındaki 9 ismi aynı anda duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ilıcalı, "İşte Survivor 2026'nın Gönüllüleri.. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim. Survivor Ünlüler & Gönüllüler 1 Ocak'ta başlıyor" notunu düştü.

acun-ilicali.webp

Fatih Ürek'ten üzücü haber geldiFatih Ürek'ten üzücü haber geldi

Bu paylaşımla birlikte, Dominik Cumhuriyeti’nde ter dökecek olan Gönüllüler takımının şu isimlerden oluştuğu kesinleşti:

Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü.

ÜNLÜLER KADROSU BELLİ OLMUŞTU

Daha önce açıklanan Survivor 2026 Ünlüler takımında, Keremcem, Mert Nobre, Bayhan, Dilan Çıtak, Serhan Onat, Murat Arkın, Meryem Boz, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin yer alıyor.

keremcem.webp

Survivor Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek olan yarışma, 1 Ocak 2026 Perşembe günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

