Fatih Ürek'ten üzücü haber geldi

Yayınlanma:
Evinde kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Fatih Ürek'ten üzücü haber geldi. 15 Ekim’den bu yana tedavisi süren Ürek'inn bitkisel hayata girdiği iddia edildi.

Sahnelerin sevilen ismi Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirmiş ve 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılaan Ürek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine başlanmıştı.

Sağlık durumu merak edilen sanatçının yaşam mücadelesi sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Son olarak Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenilmişti.

fatih-urekten-uzucu-haber-geldi-2.jpg

Umut veren haberin ardından ünlü ismin bitkisel hayata girdiği iddia edildi.

fatih-urekten-uzucu-haber-geldi-3.jpg

NE OLMUŞTU?

15 Ekim 2025 sabahı İstanbul evinde, yardımcısına "Oda çok sıcak, pencereyi aç" dedikten sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştı.

Şoförü 112'yi aradı; ambulans ekibi eve hızlıca ulaştı ve kalp durması tespit edildi.

fatih-urekten-uzucu-haber-geldi-5.jpg

Kalbi yaklaşık 20 dakika durdu; oksijensiz kalma beyin hasarı riskini artırdı. Ekip, 20 dakikalık kalp masajı (CPR) ve canlandırma müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırdı.

Saat 11:15'te özel bir hastaneye entübe (solunum cihazı) halde, bilinci kapalı getirildi; ritim ve tansiyon mevcut.

fatih-urekten-uzucu-haber-geldi-4.jpg

Tetkiklerde, iki yıl önceki sirkumfleks arter stentinde tromboz (pıhtı tıkanıklığı) saptandı; kan sulandırıcı ilaç aksatması şüphesi doğdu.

Anjiyoplasti ile damar tamamen açıldı; stent yeniden konumlandırıldı.

Beyin sapı hasarını önlemek için entübe edilerek tıbbi komaya (uyutma) alındı; oksijen seviyesi ve organ perfüzyonu izlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

