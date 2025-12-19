Rapçi Çakal o programı yayınlatmadı

Rapçi Çakal o programı yayınlatmadı
Yayınlanma:
Ünlü rapçi Çakal, "O kadar terbiyesiz sorular vardı ki" diyerek daha önce katıldığı bir programın yayınlanmasına izin vermediğini açıkladı.

Yaklaşık 8 ay önce Danla Bilic’in programına katılan Berfu Yenenler, kendi programına konuk ettiği ünlü bir isimle çekim esnasında büyük bir sorun yaşadığını ve bu nedenle o bölümü yayınlayamadığını söylemişti.

Berfu Yenenler’in, Danla Bilic’e hitaben "Senin de yakından tanıdığın bir isim" demesi, akıllara Danla Bilic'in eski sevgilisi olan ünlü rapçi Çakal’ı getirmişti.

berfu-yenenler.webp​​​​​​​

Acun Ilıcalı 9 ismi birden açıkladıAcun Ilıcalı 9 ismi birden açıkladı

Aylar süren sessizliğin ardından, Arem ve Arman’ın programına konuk olan Çakal’ın açıklamaları gündem oldu.

Yaşadığı kötü deneyimi anlatan ünlü rapçi, isim vermeden daha önce katıldığı bir programın yayınlanmasına izin vermediğini söyledi.

akal-rapci.webp

Fatih Ürek'ten üzücü haber geldiFatih Ürek'ten üzücü haber geldi

"HAYATIMDA BÖYLE KÖTÜ BİR MİSAFİRPERVERLİK GÖRMEDİM"

Çakal, yaşadığı süreci şu sözlerle ifade etti:

"Bir program çektik, yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular vardı ki, hayatımda böyle kötü bir misafirperverlik görmedim. İğrençti. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir. Kesinlikle yayınlanmasını istemediğimi söyledim ve yayınlanmadı."

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada, yayınlanmayan o programın Berfu Yenenler’e ait olduğu iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Magazin
Radyoyu bıraktı kanser oldu! "Yaşadıklarımın sebebi Nükhet Duru’dur"
Radyoyu bıraktı kanser oldu! "Yaşadıklarımın sebebi Nükhet Duru’dur"
Fatih Ürek'ten üzücü haber geldi
Fatih Ürek'ten üzücü haber geldi