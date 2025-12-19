Yaklaşık 8 ay önce Danla Bilic’in programına katılan Berfu Yenenler, kendi programına konuk ettiği ünlü bir isimle çekim esnasında büyük bir sorun yaşadığını ve bu nedenle o bölümü yayınlayamadığını söylemişti.

Berfu Yenenler’in, Danla Bilic’e hitaben "Senin de yakından tanıdığın bir isim" demesi, akıllara Danla Bilic'in eski sevgilisi olan ünlü rapçi Çakal’ı getirmişti.

​​​​​​​

Aylar süren sessizliğin ardından, Arem ve Arman’ın programına konuk olan Çakal’ın açıklamaları gündem oldu.

Yaşadığı kötü deneyimi anlatan ünlü rapçi, isim vermeden daha önce katıldığı bir programın yayınlanmasına izin vermediğini söyledi.

"HAYATIMDA BÖYLE KÖTÜ BİR MİSAFİRPERVERLİK GÖRMEDİM"

Çakal, yaşadığı süreci şu sözlerle ifade etti:

"Bir program çektik, yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular vardı ki, hayatımda böyle kötü bir misafirperverlik görmedim. İğrençti. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir. Kesinlikle yayınlanmasını istemediğimi söyledim ve yayınlanmadı."

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada, yayınlanmayan o programın Berfu Yenenler’e ait olduğu iddia edildi.