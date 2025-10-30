İsmail Saymaz anlattı! İşte AKP-MHP gerilimini ateşleyen altı kritik neden

Saray'da dün 29 Ekim Özel Programı düzenlendi. Resepsiyonda ittifak ortakları olan AKP ve MHP arasındaki kriz ayyuka çıktı.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Saray’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna MHP’nin hiçbir temsilci göndermemesinin, AKP ile MHP arasındaki gerilimin açık göstergesi olduğunu dile getirdi. Saymaz şu bilgileri aktardı:

“Birincisi Anıtkabir'deki törende Devlet Bahçeli yoktu. Yerine bir heyet gönderildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan ile Grup Başkanvekili Erkan Akçay. MHP'yi temsil ettiler. Ardından akşam resepsiyon oldu ve bu resepsiyonda ise en dikkat çeken husus MHP'nin hiçbir temsilci göndermemesi.”

Saymaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in de “Sabah Devlet Bahçeli'nin oluşturduğu heyetin gittiğini, akşam ise katılmadıklarını” kendisine teyit ettiğini belirtti.

KKTC GERİLİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Saymaz’a göre, iki parti arasındaki gerilimin başlangıç noktası KKTC seçimlerine dair görüş ayrılığıydı. Saymaz, şu cümleleriyle durumu özetledi:

“Sayın Bahçeli KKTC seçimlerinden hemen sonra bu sonuçların Kıbrıs'ın iradesini yansıtmadığını, katılımın düşük olduğunu, bu bakımdan Kıbrıs Meclisi'nin derhal toplanıp seçim sonuçlarını tanımayarak Türkiye'ye katılma yönünde karar alması gerektiğini savunmuştu.”

Saymaz'ın aktardığına göre; Bahçeli’nin bu sert çıkışı sonrası, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Kıbrıs'ın iradesine saygılıyız” açıklaması ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a verilen destek, MHP cenahında “Bahçeli’ye karşı mesaj” olarak algılandı.

Saymaz şunları ifade etti:

“AK Partili yetkililerin sıraya girmiş gibi Kıbrıs'la ilgili bu kadar çok açıklama yapmaları MHP cenağında herhalde bu Devlet Bahçeli'ye mesaj gibi yorumlanmış olabilir.”

SÜREÇ GERİLİMİ

Saymaz, MHP ile AKP arasında son dönemde başka alanlarda da anlaşmazlıklar yaşandığını söyledi:

"Bir de asıl neden bu ama bir de son günlerde bazı başlıklarla da AK Parti ve MHP arasında uzlaşmazlık var.

Yani onlardan biri ne? Onlardan biri Terörsüz Türkiye sürecinde MHP daha hızlı adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

Mesela bir grup Mecliste oluşturulan Terör Komisyon, terörsüz Türkiye komisyonundan bir milletvekilinin İmralı'ya gitmesi gerektiğini Sayın Bahçeli doğrudan ilan etmişti.

AK Parti bu işlerde biraz ayakdiriyor Hem terörsüz Türkiye sürecinin ilerletilmesinde hem de işte bu İmralı meselesinde biraz ağırdan oluyor."

Cumhur İttifakı'nda 'kriz' tartışmaları sürerken Bahçeli'den dikkat çeken hamle geldi! Erdoğan'a özel '29 Ekim' hediyesi

CHP'YE OPERASYON GERİLİMİ

AKP ve MHP arasındaki gerilimlerden bir tanesinin de CHP'ye yönelik operasyonlar olduğunu Saymaz şöyle anlattı:

"Özellikle Son dönemde CHP'ye yönelik soruşturmalarda MHP işin İBB ayağını desteklemekle beraber bunun İstanbul'la sınırlı tutulması ülke satına yayılmaması ve bir siyasi kutuplaşmanın nedeni olmaktan çıkarılmasını istiyor."

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRILARI YANITSIZ KALDI

Saymaz, Bahçeli'nin çağrılarına rağmen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in serbest bırakılmadığını hatırlattı:

"Dolayısıyla bu soruşturmalar kapsamındaki bazı işlemlere de itirazları var. Örneğin ne? Mesela Sayın Bahçeli Ahmet Özer'in serbest bırakılması için birkaç defa görüş bildirdi.

Fakat Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hala serbest bırakılmış değil"

KENAN TEKDAĞ GERİLİMİ

Bahçeli'nin İBB iddianamesi için de çağrısını anımsatan Saymaz, "Mesela bir diğeri iddianame hala çıkmış değil" dedi.

Saymaz, bir diğer gerilim odağında Kenan Tekdağ olduğunu dile getirdi. Can-Ciner Holding operasyonlarında Bahçeli'nin Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun telefonu açtığı fakat Tekdağ'ın ikinci dalga operasyonda tutuklandığını da Saymaz şöyle dile getirdi:

"Ama aynı şekilde mesela Kenan Tekdağ meselesinde de Can Holding'in medya grup Başkanı Kenan Tekdağ meselesinde Kenan Tekdağ ilkin serbest bırakılmış ve sonra tekrar tutuklanmıştı.

Serbest bıraktıktan sonra geçmiş olsun diyerek arayanlardan biri de Sayın Devlet Bahçeli'ydi. Bu aynı zamanda siyasi bir mesaj.

Fakat Kenan Tektağ daha sonra Tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı şu an cezaevinde. Hatta iddia o ki cezaevinde yerde karton üzerinde yattığı söyleniyor.

Eğer doğruysa hiç kabul edilecek bir uygulama değil. Bu insan gayriinsani bir uygulama, insan haklarına insan haklarına aykırı ve aynı zamanda yakın zamana kadar

Türkiye'de en önemli medya grubunun başkanı olan Tekdağ açısından bu bir cezalandırma sayılır. Cezaevi içinde cezaevi sayılır. O bakımdan bunu da söylemek gerekir."

POLİS ATAMALARI GERİLİMİ

Saymaz ayrıca, MHP’nin İçişleri Bakanlığı'na yönelik tepkilerine de dikkat çekti. Eski Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz başta olmak üzere, MHP’ye yakın birçok emniyet müdürünün görevden alınması krizi büyüttü. Saymaz’ın aktarımıyla:

“İsmail Özdemir, İçişleri Bakanı'na yönelik olarak ‘Ya istatistik, mesele istatistik yayınlamak değil. Mesele kahramanlara sahip çıkmak’ demişti.”

Saymaz, bu gerilim nedeniyle de beklenen valiler kararnamesinin de geciktiği ifade edildi.

"MHP'NİN SESSİZ PROTESTOSU"

Saymaz, MHP’nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmayarak “sessiz bir protesto” gerçekleştirdiğini ve bu mesajın muhatapları tarafından ciddiye alınmaması hâlinde krizin büyüyebileceğini şu ifadelerle vurguladı: