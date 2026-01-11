Yola çıkacak sürücüler dikkat! İşte il il kapanan ve çalışma olan yolların tam listesi

Sürücülerin güvenli seyahat etmeleri adına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük yol durumu bülteni, birçok şehirde trafik akışını değiştirecek detaylar içeriyor. Yetkililer, çalışma yapılan kesimlerde sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı.

Özellikle otoyollar ve şehirler arası bağlantı yollarında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda "bant aktarımı" uygulanırken, bazı yollarda trafik tek şeride düşürülüyor. İşte il il, bölge bölge kara yollarında son durum:

TAG OTOYOLU'NU KULLANACAKLAR DİKKAT! (ADANA-MERSİN İSTİKAMETİ)

Güneyin en işlek hatlarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kritik bir çalışma var. Otoyolun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasında kalan 2 ile 6. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu sebeple Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten (karşı şeritten) iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

ANKARA VE ÇEVRESİNDE YOL DURUMU

Başkent Ankara'ya giriş ve çıkışlarda da önemli düzenlemeler mevcut:

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu: Bu güzergahın 51 ile 54. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler diğer istikamete yönlendirilerek ulaşım iki yönlü olarak devam ettiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolu: Bolu geçişini kullananlar için önemli uyarı; yolun 22 ve 23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

İÇ ANADOLU VE EGE BAĞLANTI YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sadece Ankara değil, İç Anadolu'yu Ege ve diğer bölgelere bağlayan yollarda da dikkatli olunması gerekiyor:

Nevşehir-Kayseri yolu: Turizm ve ticaret hattı olan bu yolun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması var. Ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolu: Bölgenin kilit noktalarından olan bu yolun 17 ile 21. kilometreleri arasında bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

ANTALYA YOLUNDA SAAT 23.00 UYARISI (TÜNELLER BÖLGESİ)

Antalya'ya seyahat edecekler veya bölgede bulunanlar için tünel uyarısı geldi. Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar nedeniyle saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Gece yolculuğu yapacakların bu saati dikkate alması önem taşıyor.

KARADENİZ SAHİL YOLU VE İÇ KESİMLERDE DURUM

Karadeniz Bölgesi'nde hem sahil şeridinde hem de iç kesimlerde yoğun çalışmalar mevcut:

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu: Yolun 43-49. kilometreleri arasında, özellikle Çaydeğirmeni belde geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Fatsa yolu: Karadeniz Sahil Yolu'nun bu bölümünde, 3-6. kilometrelerde üstyapı onarımı var. Ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolu (Akçaabat geçişi): Akçaabat şehir geçişindeki 42-44. kilometrelerde kaldırım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple Akçaabat-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak veriliyor. Trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olunmalı.

MALATYA'DA SERVİS YOLU KULLANIMI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücüler ana yoldan değil, servis yolundan kontrollü bir şekilde ilerleyebiliyor.

YETKİLİLER UYARIYOR

Belirtilen noktalarda çalışma levhalarına ve hız sınırlarına uymak, olası kazaların önüne geçmek için hayati önem taşıyor. Güncel yol durumu için Karayolları Genel Müdürlüğü duyurularını takip etmeye devam edin.