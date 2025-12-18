Mecliste gerilim had safhada! CHP'li Emir AKP'li Cevizoğlu'na geçmişini hatırlattı

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Murat Emir ve AKP'li Hulki Cevizoğlu arasında 'Atatürk' ve 'Kanal İstanbul' konuları üzerinden tartışma çıktı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, sözlerini tamamladıktan sonra CHP sıralarına yönelik "Atatürkçülüğü bilmediğinizi şimdi kanıtlamak istiyorum. Ne güzel, Atatürk deyince sakinleştik. Bende şimdi size bir soru soracağım. Başöğretmen Atatürk değil mi? Harf İnkılabını'nı kim yaptı, Atatürk değil mi? Büyük harfi, küçük harfi kim öğretti? Atatürk. Şimdi özellikle CHP'li milletvekili arkadaşlarıma soruyorum; burada Kemal Atatürk yazıyor. Atatürk'ün a'sı özel isim, neden küçük? Bir taneniz bana cevap versin. Aklınıza bile gelmemiştir. Hadi söyleyin. Böyle Atatürkçülük olmaz. Atatürk üzerine biraz çalışmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MURAT EMİR AKP'Lİ CEVİZOĞLU'NA GEÇMİŞİNİ HATIRLATTI

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bir dönem AKP'ye muhalif söylemlerde bulunan Cevizoğlu'na geçmişini hatırlatarak, "Sizinle yaptığım son Halk TV programını hatırlıyorum. Kanal İstanbul'un bir 'vatana ihanet projesi' olduğunu, Montrö'yü kaldırmak üzere tasarlandığını ve bu ihanetin baş senaristinin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, siz göbeğiniz yırtılırcasına söylüyordunuz" dedi ve şöyle devam etti:

"Bugün bu tartışmayı neden açıyorsunuz biliyor musunuz? Kapılandığınız yer iyice görsün istiyorsunuz. Reis görsün senin ne kadar AKP'li olduğunu. Nazım Hikmet bugün burayı seyretseydi, Abidin Dino'ya 'Sen yağdanlığın resmini yapabilir misin?' diye sorardı. O kadar."

"CHP, CUMHURİYETİ KURAN PARTİ DEĞİLDİR"

Emir'in ardından bir kez daha kürsüye çıkan AKP'li Cevizoğlu, CHP'nin Cumhuriyeti kuran parti olmadığını iddia etti.

"Atatürkçülük sizin tekelinizde değil. Bana göre Kanal İstanbul yetmez, Anadolu'ya tarafına da bir başka kanal daha yapılması gerekiyor. Bunu da söyledim. Atatürkçülük konusunda tartışmadan kaçtığınızı anlıyorum. Atatürk'ü savunamazsınız" diyen Cevizoğlu şöyle konuştu:

"CHP, Cumhuriyet'i kuran parti değildir. Atatürk kurmuştur Cumhuriyet'i. Tarihinizi okuyun önce. Cumhuriyet'i kuran parti CHP değildir"

İkinci Cumhurbaşkanı ve Kurtuluş Savaşı Kahramanlarından İsmet İnönü hakkında da ithamlarda bulunan Cevizoğlu, "Siz İnönü'nün partisi oldunuz. İnönü'nün kim olduğunu söyleyeyim size; 1960 darbesinde Cemal Gürsel'e 'Emrinizdeyiz paşam. Çok güzel iş yaptınız' diyen kişidir, İnönü" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜNDE DEĞİŞENLERDEN İĞRENİYORUZ"

Bu sözler üzerine tekrar kürsüye çıkan CHP'li Emir, "Herkesin tanık olduğu üzere Halk TV'de Kanal İstanbul için 'ihanet projesidir' dediğini reddedemedi. Döndükten sonra CNN'de neler söylediğini anlattı. Bizim her siyasete saygımız var. 85 milyon başımızın tacıdır. AK Partililerle de sorunumuz olmaz. Zamanla görüşü değişenlerle de sorunumuz olmaz. Ama bir günde değişenlerden iğreniyoruz. Sen kimsin de bize soru soruyorsun? Bu cesareti kimden alıyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

VEKİLLER BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Emir'in konuşması esnasında ayakta olan Cevizoğlu, kürsüye doğru hareketlendi.

Murat Emir'in kürsüden AKP İstanbul Milletvekili'ne "Otur yerine. Buraya mı geleceksin, dtur yerine" demesi üzerine, Genel Kurul salonunda CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.

Birbirinin üzerine yürüyen bazı vekiller arasında itişme yaşanması üzerine, oturuma ara verildi.