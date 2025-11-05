Son dakika | Erdoğan'a İmralı ve Demirtaş soruldu! Sadece birine cevap verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin haftalık grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen kararına 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' ifadesini kullanması Erdoğan'a soruldu.

Son dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

"YARGI BU KONUDA NE DERSE ONA UYARIZ"

Bu soru bugün Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, Demirtaş hakkında, "Bu ülke yargı ülkesidir yargı bu konuda ne derse ona uyarız" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Bir gazeteci Erdoğan'a 'Bahçeli ile yakın zamanda görüşme olacak mı?' diye sordu. Erdoğan bu soruya, 'Neden olmasın? Sen ne zaman dersen o zaman yaparız' dedi.

Gazeteci 'efendim bugün yarın?' sorusunu sorduğunda Erdoğan önce sessiz kaldı. Sonrasında bir başka gazeteci 'bugün yarın bekliyorduk' dediğinde Erdoğan bu defa 'her şey olabilir' yanıtını verdi. Erdoğan 'planlanan var mı?' sorusuna da aynı yanıtı verdi: Her şey olabilir.

İMRALI SORUSUNA YANIT VERMEDEN GİTTİ

Demirtaş sorularının ardından Erdoğan'a 'Efendim sizce komisyon İmralı'ya gitmeli mi?' sorusu da soruldu. Erdoğan bu soruya yanıt vermeden gitti.