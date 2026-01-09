Onur Yaser Can davası yine ertelendi!

Yayınlanma:
Gözaltında gördüğü kötü muamele sonrası 2010 yılında yaşamına son veren ODTÜ mezunu Onur Yaser Can’ın ölümüne ilişkin davada, sanık polislerin yeniden yargılandığı süreç devam ediyor. İstinaf mahkemesinin daha önce verilen hapis cezalarını "iyi hal indirimi" yapılmadığı gerekçesiyle bozmasının ardından görülen duruşmada yine karar çıkmadı. Dava 27 Şubat tarihine ertelendi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, sanık polislerin savunmalarının teknik delillerle çeliştiğini vurguladı. Sanıkların "teknik takip yaptık" iddialarının aksine, ağabeyini yakalayıp narkotik büroya götüren ekibin bizzat sanıklar olduğunun kamera görüntüleriyle ispatlandığını söyleyen Can, sunulan belgelerin gerçeği gizlemeye yönelik sahte evraklardan ibaret olduğunu ifade etti.

AVUKATLAR: "İYİ HAL İNDİRİMİ KABUL EDİLEMEZ"

Evrensel'de yer alan habere göre Can ailesinin avukatı Mehmet Ümit Erdem, sanıkların suç işleme iradesindeki sürekliliğe dikkat çekerek, dosyanın tüm unsurlarının üst sınırdan ceza verilmesini gerektirdiğini savundu. İstinafın bozma gerekçesi olan "iyi hal indirimi" talebinin vicdanları yaraladığını belirten avukatlar, polislerin "resmî belgeyi bozmak ve yok etmek" suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA 27 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla duruşmayı 27 Şubat tarihine erteledi.

Firari suç makinesi cinayet işledi! Yaklanması için babası bile ihbarda bulunduFirari suç makinesi cinayet işledi! Yaklanması için babası bile ihbarda bulundu

ADALET MÜCADELESİNDE KAYBEDİLEN BİR AİLE

2010 yılında Harbiye'de gözaltına alınan Onur Yaser Can, maruz kaldığı ağır psikolojik ve fiziksel baskının ardından intihar etmişti. Bu süreçte adalet peşinde koşan anne Hatice Can 2014’te, baba Mevlüt Can ise 2019’da yaşamını yitirdi. Ailenin hayatta kalan son üyesi Ezgi Sevgi Can, 14 yıldır süren bu hukuk mücadelesini tek başına sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Derbinin saati değişti
Bulgaristan’dan 300 metreküp su salındı! Edirne teyakkuz halinde
ABB Mansur Yavaş iddialarını yalanladı: Akıl ve mantıkla izahı yok
