Bulgaristan’dan 300 metreküp su salındı! Edirne teyakkuz halinde

Edirne’de iki gündür etkili olan ve hayatı felç eden sağanak yağışların ardından gözler sınırın öteki tarafına çevrildi. Bulgaristan’daki aşırı yağışlar sonrası ülkedeki barajların doluluk oranı kritik seviye olan yüzde 80’in üzerine çıktı. Bu gelişme üzerine Bulgaristan, savakları açarak su salınımına başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bize en yakın olan barajdan 300 metreküp civarında su salınımı var. Bu tehlike oluşturacak bir su değil. Takipteyiz" dedi.

Vali Sezer; Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve ilgili kurum müdürleriyle AFAD İl Müdürlüğü’nde acil durum toplantısı gerçekleştirdi. Masada, komşudan gelen suların ve devam eden yağışların yaratabileceği olası felaket senaryoları vardı.

VALİ "BEREKET" DEDİ AMA HAVSA’YI SEL ALDI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Sezer, yaşanan süreci değerlendirdi. Kurak geçen 2 yılın ardından yağışları "sevinçle" karşıladıklarını belirten Sezer, konuşmasında dikkat çeken bir tarih vererek, "2026’ya bereketle girmenin sevincini yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Ancak Vali’nin bu iyimser tablosunun hemen ardında, sahada yaşanan mağduriyetler yatıyordu.

Vali Sezer, Havsa bölgesine düşen 50-70 kilogramlık yağışın yarattığı tahribatı şu sözlerle doğruladı:

"Aşırı yağışlardan dolayı özellikle Havsa’da ve şehir merkezinde lokal olarak bazı alanlarda hem taşkın oldu, hem evlerde ve iş yerlerinde su baskınları gerçekleşti. Köylerde ve Havsa merkezinde vatandaşlarımız mağdur oldu. Ancak AFAD, belediye ve kaymakamlığımız işin başındaydı."

İçme suyu barajlarındaki son durumu da paylaşan Sezer, "Kayalı Barajı'nda su bitme noktasına gelmişti, dün itibarıyla 4,5 milyon metreküp su birikti. Süloğlu Barajı'nda da önemli miktarda artış var" diyerek bardağın dolu tarafını gösterdi.

ANKARA-SOFYA HATTI GERGİN: SAAT SAAT TAKİPTEYİZ

Tehlikenin boyutunu gözler önüne seren bir diğer detay ise diplomatik trafiğin yoğunluğu oldu. Meriç Nehri'nin durumunu Sofya Büyükelçisi ile anbean takip ettiklerini belirten Vali Sezer, Arda Nehri üzerindeki barajlara dikkat çekti:

"Kırcaali tarafında yoğun yağış ve sel olayları oldu. Bunun bize etkisini DSİ ile saat saat izledik. Olası riskli durumlara karşı koordinasyon toplantısı yaptık. Geçmişte yaşanan sel felaketlerini göz önüne alarak, 'Taşkın olursa ne yaparız?' sorusuna yanıt aradık ve tüm birimlere görev tebliğinde bulunduk."

RİSK YOK MU? KAPASİTE YETERLİ Mİ?

Edirne halkının hafızasındaki 2015 sel felaketi tazeliğini korurken, Vali Sezer alınan teknik önlemlerle güvence vermeye çalıştı. Bulgaristan'ın barajlarda yer açmak için kontrollü salım yaptığını belirten Sezer, nehir yatağındaki temizlik çalışmalarına güvendiklerini söyledi.

Sezer, nehrin kapasitesiyle ilgili şu verileri paylaştı:

"2015’teki selden sonra nehir yatağı temizlendi, bu bize 700 metreküp ilave kapasite sağladı. Tahliye kanalıyla birlikte toplamda 2 bin 500 metreküpe kadar suyu, taşkın riski olmadan tahliye edebilecek durumdayız. Şu an gelen su miktarı 300 metreküp. Biz de risk oluşturmasın diye santraldeki suyu boşalttık, şimdi tekrar tutmaya başlayacağız. Şu an itibarıyla ilimiz açısından bir risk yok."

Yetkililer "risk yok" dese de, hem sınırın ötesinden gelen haberler hem de Havsa’da yaşanan su baskınları, Edirnelileri teyakkuzda tutmaya devam ediyor.