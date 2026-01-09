ABB Mansur Yavaş iddialarını yalanladı: Akıl ve mantıkla izahı yok
Ankara, Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle verilen su miktarında yarı yarıya azalma yaşadı. Bazı basın organlarında, sorunu yaşanmadan önce rapor ederek durumu bildiren ABB müfettişlerinin görevden alındığı iddia edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) "Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı" başlıklı haberde yer alan o iddialara yanıt verdi.
ABB MANSUR YAVAŞ İDDİALARINI YALANLADI
Habere konu olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını sosyal medyadan paylaşım yaparak duyuran ABB, söz konusu müfettişlerin haklarında ortaya çıkan ağır hukuki ve idari süreçler nedeniyle görevden alındıklarını duyurdu.
ABB'nin yaptığı görevden alma iddialarına ilişkin bilgilendirmeye göre; müfettişlerden biri, önce İçişleri Bakanlığı’nın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile devlet memurluğundan çıkarılmış akabinde “resmi belgede sahtecilikten” hakkında işlem tesis edilmiş. Diğer müfettiş ise herhangi bir görevden alma işlemine maruz kalmadan sağlık gerekçesini beyan ederek kendi isteğiyle emekli olmuş.
Kesikköprü hattındaki teftiş süreci hakkında da bilgi veren ABB, haberde ima edildiği gibi bir “ihale”, “ödeme” ya da “usulsüzlük” soruşturması yürütülmediğini ancak vatandaşlardan gelen “suda koku var” şikâyetleri üzerine başlatılmış teknik bir inceleme olduğunu duyurdu.
"AKIL VE MANTIKLA İZAHI YOK"
ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında algı operasyonu yürütüldüğünü ifade eden ABB, “Melih Gökçek döneminde yapılan Kesikköprü Barajında usulsüzlük iddialarını Mansur Yavaş’ın örtbas etmeye çalıştığı” yönünde servis edilen bilgilerin akıl ve mantıkla izahının olmayacağını söyledi.
ABB gazetecilik yapmak yerine masa başında senaryo yazıldığını ifade ederek şu paylaşımı yaprı:
KAMUOYUNA DUYURU
Bazı basın yayın organlarında yer alan “Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı” başlıklı haber; tamamen yalan, çarpıtılmış ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltmaya yönelik bir içeriktir. Ankara’daki su yönetimiyle ilgili süreçlerde görev yapan müfettişler; hazırladıkları raporlar, Kesikköprü Ana İsale Hattı’na ilişkin tespitleriyle alakalı değil; tamamen haklarında ortaya çıkan ağır hukuki ve idari süreçler nedeniyle gerçekleşmiştir.
Bir müfettiş, önce İçişleri Bakanlığı’nın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Devlet Memurluğundan çıkarılmış; akabinde hakkında “resmi belgede sahtecilikten” işlem tesis edilmiş, dolayısıyla bu gerekçelerle müfettişlik görevinden alınmıştır.
Bir diğer müfettiş ise herhangi bir görevden alma işlemine maruz kalmamış, sağlık gerekçesini beyan ederek kendi isteğiyle emekli olmuştur. Teftiş sürecine gelecek olursak; haberde ima edildiği gibi bir “ihale”, “ödeme” ya da “usulsüzlük” soruşturması söz konusu değildir.
İlgili süreç, vatandaşlardan gelen “suda koku var” şikâyetleri üzerine başlatılmış teknik bir incelemedir. Bu inceleme, altyapının durumu ve su kalitesiyle ilgilidir; mali ya da ihale boyutlu bir soruşturma yoktur.
VE GELELİM İŞİN EN İBRETLİK KISMINA…
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında yürütülen algı operasyonları, artık öyle bir noktaya gelmiştir ki; servis edilen haberler “Melih Gökçek döneminde yapılan Kesikköprü Barajında usulsüzlük iddialarını Mansur Yavaş’ın örtbas etmeye çalıştığı” yönünde servis edilmektedir.
Mansur Yavaş’ın bunu örtbas etmeye çalışmasını yazmak ve bunu düşünmenin akıl ve mantıkla izahı ise mümkün değildir.
Basın kuruluşlarına defalarca söyledik. “Arayın, sorun, belge isteyin.”
Ama belge istemek yerine masa başında senaryo yazmak, gazetecilik değildir.
Bu nedenle söz konusu haberlerle ilgili olarak tekzip süreci başlatılmıştır. Düzeltme yayımlanmaması hâlinde, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi (halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) kapsamında ilgili kişi ve yayın organları hakkında yasal işlem yapılacaktır.