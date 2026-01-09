ABB Mansur Yavaş iddialarını yalanladı: Akıl ve mantıkla izahı yok

Ankara, Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle verilen su miktarında yarı yarıya azalma yaşadı. Bazı basın organlarında, sorunu yaşanmadan önce rapor ederek durumu bildiren ABB müfettişlerinin görevden alındığı iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) "Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı" başlıklı haberde yer alan o iddialara yanıt verdi.

ABB MANSUR YAVAŞ İDDİALARINI YALANLADI

Habere konu olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını sosyal medyadan paylaşım yaparak duyuran ABB, söz konusu müfettişlerin haklarında ortaya çıkan ağır hukuki ve idari süreçler nedeniyle görevden alındıklarını duyurdu.

ABB'nin yaptığı görevden alma iddialarına ilişkin bilgilendirmeye göre; müfettişlerden biri, önce İçişleri Bakanlığı’nın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile devlet memurluğundan çıkarılmış akabinde “resmi belgede sahtecilikten” hakkında işlem tesis edilmiş. Diğer müfettiş ise herhangi bir görevden alma işlemine maruz kalmadan sağlık gerekçesini beyan ederek kendi isteğiyle emekli olmuş.

Kesikköprü hattındaki teftiş süreci hakkında da bilgi veren ABB, haberde ima edildiği gibi bir “ihale”, “ödeme” ya da “usulsüzlük” soruşturması yürütülmediğini ancak vatandaşlardan gelen “suda koku var” şikâyetleri üzerine başlatılmış teknik bir inceleme olduğunu duyurdu.

"AKIL VE MANTIKLA İZAHI YOK"

ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında algı operasyonu yürütüldüğünü ifade eden ABB, “Melih Gökçek döneminde yapılan Kesikköprü Barajında usulsüzlük iddialarını Mansur Yavaş’ın örtbas etmeye çalıştığı” yönünde servis edilen bilgilerin akıl ve mantıkla izahının olmayacağını söyledi.

ABB gazetecilik yapmak yerine masa başında senaryo yazıldığını ifade ederek şu paylaşımı yaprı: