Son Dakika | Özgür Özel'den ittifak açıklaması! "Hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel’e, CHP’nin açıkladığı yol haritası ve seçim kampanyası sürecinde diğer muhalefet partileriyle nasıl temas kurulacağı soruldu.

Özgür Özel, önemli bir ittifak açıklaması yaptı. Özel, "Bunun için hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız. Kimle kol kola girmemiz gerekiyorsa kol kola gireceğiz. Çünkü biliriz ki tuttuğumuz el o siyasetçiye gönül vermiş, o partiye gönül vermiş on binlerin, yüz binlerin, milyonların elidir" dedi.

"BURADAN İLAN EDİYORUM HAZIRIZ"

Özel, CHP’nin 4 Mayıs’tan itibaren sahaya çıkacağını belirterek sandık görevlilerinin hazır olduğunu söyledi. Özel, “Biz 4 Mayıs tarihinden itibaren tam kadro sahadayız. Geçmiş dönemlerde, seçimlere 3 ay kala bir soru vardı. Sandık görevlilerimiz hazır mı diye? Sandıklar sağlam mı? Buradan ilan ediyorum. Seçimlere resmen iki yıldan fazla var. Sandık görevlilerimizin hepsi hazır. 4 Mayıs günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 186.000 sandık görevlisinin 106.000'i ve Haziran ayında da geri kalan 80.000'i sahaya inip kapı kapı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüş programını anlatmaya başlayacaklar” dedi.

Saha çalışmasının 81 ilde başlayacağını belirten Özel, parti örgütünün yalnızca CHP seçmenine değil, farklı siyasi görüşlerden yurttaşlara da ulaşacağını ifade etti.

"HERKESİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Özel, “Bu yürüyüşün ilk adımını 4 Mayıs günü 81 ilde tüm milletvekillerimiz, tüm Parti Meclisi üyelerimizden birlikte atıyoruz. Bu süreçte 81 ilde uğrayacağımız kapıların içinde, Cumhuriyet Halk Partili olanların dışındaki bütün kapılar var. Hem iktidar mensubu, hem muhalefet mensubu olan vatandaşlarımızın ve siyasi görüşüne bakmadan herkesin kapısını çalacağız” diye konuştu.

Muhalefet partileriyle temasların da sürdüğünü belirten Özel, geçen hafta 12 muhalefet partisini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Özel, “Ayrıca kurumsal olarak, geçtiğimiz hafta 12 muhalefet partisini ziyaret etmiştim. Gitmek isteyip gidemediğim birtakım muhalefet partilerimiz daha var. O ziyaretleri de önümüzdeki günlerde tamamlayacağım ve sürdüreceğim. Yaptığımız ziyaretlerde verdiğimiz kararlar var. Örneğin siyasi etik yasasıyla ilgili partilerimiz karşılıklı çalışmaya başlıyorlar. Bunun yanında farklı konularda partilerin ikili ilişkileri olabilir. Üzerinde uzlaştığımız pek çok konuda da hep birlikte aksiyon alabiliriz” dedi.

KRİTİK İTTİFAK AÇIKLAMASI

Özel, yurttaşların muhalefetten birliktelik beklediğini söyleyerek, iktidar değişimi için işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Özel, şunları ifade etti: