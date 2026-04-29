Son Dakika | Erdoğan İmralı Süreci'nin son durumunu açıkladı! "Kuru gürültüye kulak asmıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İmralı Süreci’nde 18 ayın geride kaldığını belirterek olumlu bir atmosfer olduğunu söyledi.Erdoğan, “Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda PKK’nın silah bırakma sürecini başlatan İmralı Süreci’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, sürecin 18. ayının geride bırakıldığını belirterek kritik eşiklerin aşıldığını söyledi.

Komisyon raporunun onaylanmasıyla yeni ve hassas bir aşamaya geçildiğini ifade eden Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu süreci dikkatle yürütmek istediklerini belirtti.

"SABOTAJLARA RAĞMEN..."

Erdoğan şöyle konuştu:

"Maruz kaldığımız gizli açık tüm sabotajlara rağmen süreçte 18. ayı geride bıraktık ve hamdolsun birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Komisyon raporunun onaylanmasıyla çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı da kazasız belasız geçelim arzusundayız"

"KÖPÜRTÜLMEK İSTENEN KURU GÜRÜLTÜYE KULAK ASMIYORUZ"

Süreçle ilgili son günlerde yapılan tartışmalara da değinen Erdoğan, karamsar değerlendirmelere katılmadığını söyledi.

Erdoğan, "Süreçle ilgili son günlerde belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir" dedi.

Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda da aynı değerlendirmeyi yaptığını hatırlatarak sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Erdoğan, "23 Nisan resepsiyonunda da ifade ettiğim gibi olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Sürecin Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak amacıyla başlatıldığını söyleyen Erdoğan, bölgedeki gelişmelere de işaret etti.

Erdoğan şunları söyledi:

“Çünkü kardeşlerim; biz bu yola ittifak olarak Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Biz bu yola bölgemizde oynanan sinsi oyunları bozmak için çıktık. Biz bu yola kardeşliğimize saplanan hançeri söküp atmak için çıktık.”

Erdoğan, silahların siyasete etkisinin tamamen sona erdirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, "Biz bu yola silahların tahakkümüne tamamen son vererek, sivil siyasetin demokratik kapasitesini daha da güçlendirmek için çıktık" dedi.

Sürecin gelecek kuşaklar için yürütüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Biz bu yola kendimiz için değil, Türkiye'nin aydınlık yarınları için çıktık. Bizim yaşadığımız acıları evlatlarımız yaşamasın, bizim ödediğimiz ağır bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sürecin sabır, samimiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi: