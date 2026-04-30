Bir aile böyle dağıldı: İl Milli Eğitim Müdürü'nün "Çok güzelsiniz" mesajı boşanma ve ölümle sonuçlandı!

Olaylar zinciri, 16 Ocak 2026 tarihinde anaokulu müdürü B.Ö.A.'nın okulda öğretmen ve personel tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasında çekilen fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşmasıyla başladı. Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, fotoğrafı görünce B.Ö.A.'nın doğum gününü kutladı ve "Çok güzelsiniz" şeklinde bir mesaj yazdı.

B.Ö.A. bu mesajı okuduğu sırada yanında, başka bir kurumda bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan eşi B.A. da bulunuyordu. Mesajı gören B.A., eşi B.Ö.A'dan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'yü WhatsApp'tan görüntülü aramasını istedi. Bu arama çağrısının ardından Öncü'den gelen 'Seni görmemi mi istiyorsun?' mesajı taraflar arasındaki tansiyonu yükseltti.

KAFEDE UYARI, MAKAM ODASINDA FIRLATILAN KOLTUK

Mesajların ardından koca B.A., İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile Firune Kafe'de buluştu. B.A. buradaki kısa görüşmede Öncü'ye 'Karımdan uzak dur. Seni valiliğe ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edeceğim' dedi.

Tartışma kafeyle sınırlı kalmadı. B.A., 19 Ocak sabahı Fatih Öncü'nün makamına çıktı. Görüşmeden tatmin olmayan B.A., aynı gün öğleden sonra bu kez eşi B.Ö.A. ile birlikte yeniden Öncü'nün makamına gitti. Aralarında neler olup bittiğini ikisinden de duymak istediğini belirtti. Makam odasındaki bu konuşma sırasında B.A., odadaki koltuğu duvara fırlatıp olay yerinden ayrıldı. Ardından eşiyle birlikte emniyete giderek Fatih Öncü'den şikayetçi oldu.

Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün skandal yazışmaları ortaya çıktı

EMNİYET İFADELERİ: KADIN MÜDÜRDEN "ŞİKAYETİM YOK" ÖNCÜ'DEN "KİN" VURGUSU

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayda, anaokulu müdürü B.Ö.A. emniyette şu ifadeyi verdi:

"Bu konuların gündeme gelmesi kocam B.A.'nın tahrik olmasına ve sinirlenmesine sebep oldu. Cep telefonumda B.A.'nın siz görevlilere teslim ettiği ekran görüntüsü haricinde bir yazışma ve arama kaydı yoktur. Benim bu olayla ilgili kimseden bir şikayetim yoktur."

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ise ifadesinde eş B.A.'nın kendisine kin güttüğünü öne sürerek şunları söyledi:

"Yaklaşık 6 ay önce o dönemki okul müdürü ile olan tartışmasından dolayı geçirdiği idari soruşturmadan ceza aldı. Bu cezanın kendisine haksız yere verildiğini düşünerek o tarihten itibaren tarafıma kin beslemeye başlamıştır. Ben öyle hissediyorum."

KARAKOL ÖNÜNDE GELEN ÖLÜM

B.A. bu olayların ardından eşinin çalıştığı anaokuluna giderek burada da tartışma çıkardı. Görüşmenin ardından evine giden B.A., eşinin şikayeti üzerine binaya gelen polislerle karşılaştı. İfade vermek için polis aracına binen B.A.'yı gören babası, oğlunu karakolda yalnız bırakmamak için peşinden gitti. Hal pazarının yanında bulunan karakolun önünde oğlu B.A.'yı bekleyen baba, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

TAYİN, BOŞANMA DAVASI VE BAKANLIK MERKEZİNDE YENİ GÖREV TALEBİ

Yaşananların ardından anaokulu müdürü B.Ö.A. Eskişehir'e tayin talebinde bulundu, öğretmen çift ise ayrılma kararı alarak boşanma davası açtı.

Öte yandan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü’nün makamında yaşanan bu olaylar sırasında darbedildiği öne sürülmüştü. Olayın ardından Öncü izne ayrıldı; Milli Eğitim Bakanlığı hem kavga hem de B.A.'nın iddiaları üzerine idari soruşturma başlattı.

Soruşturma sürecinin ardından Fatih Öncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Öncü, yürütülen inceleme sürecinin selameti ve sağlıklı şekilde sonuçlandırılması amacıyla kendi talebiyle görevden ayrıldığını belirtti ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görevlendirilme talebinde bulunduğunu açıkladı.