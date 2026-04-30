Şehit polis memuru için İzmir’de tören düzenlendi! Naaşı memleketine uğurlandı

Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan bir tırın, geçtiğimiz gün kontrolden çıkarak 9 araca çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında şehit olan 34 yaşındaki polis memuru Serkan Hızlı için, İzmir’in Bornova ilçesinde tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde düzenlenen törene; şehidin ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı.

MEMLEKETİ MANİSA’YA GÖNDERİLDİ!

Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okunurken şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Serkan Hızlı’nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün meydana gelen feci kazada, Manisa'dan İzmir istikametine giden bir tır, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrilmişti.

Yaşanan kazada, tır sürücüsü İsmail Çoban ile motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybederken 2'si polis 5 kişi yaralanmıştı. Yaralanan polisler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralı polis memuru Serkan Hızlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve şehit olmuştu. (AA)