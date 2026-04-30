Atalardan miras kalan asırlık değirmen tüm Türkiye'ye un gönderiyor

Hizan ilçesinde iki asırdır durmayan çarklar, bu yıl bol yağışların da katkısıyla yeniden tam kapasitede dönüyor.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyünün Yamaç mezrasında yaklaşık 200 yıllık bir su değirmeni, modern teknolojiye rağmen köylülere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Dağ eteğinden kanalla getirilen suyla dönen değirmende buğday, arpa, darı ve mısır un haline getiriliyor.

aa-20260429-41241279-41241277-bitliste-su-degirmeninin-carki-yaklasik-2-asirdir-donuyor.jpg

Köy muhtarı İzzettin Uyanık, değirmenin yalnızca Karbastı'ya değil çevre köylere de hizmet ettiğini belirtti. Bölgede dedelerden bu yana çeltik ekiminin sürdürüldüğünü aktaran Uyanık, üretimin imece usulüyle yapıldığını ve köy ekonomisi için kritik bir kaynak olduğunu vurguladı.

KURAKLIK VURDU, YAĞIŞLAR KURTARDI

Son yıllarda su kaynaklarının azalması nedeniyle hem çeltik üretimi hem de değirmenin faaliyeti sekteye uğramıştı. Uyanık, geçen yıl kuraklık nedeniyle değirmene yeterli su gelmediği için çalıştıramadıklarını söyledi. Bu yıl bol yağış alan bölgede kaynaklar yeniden dolunca değirmen de tam kapasiteyle hizmete girdi.

SİPARİŞLER TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELİYOR

Uyanık, fazla ürün olduğunda çevre il ve ilçelere satış yaptıklarını, Türkiye genelinden de sipariş aldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Dedelerimizden, atalarımızdan bu yana bu pirinç ekiliyor ve bu değirmenler işletiliyor. Normalde çeltiklerimizi sonbaharda öğütürdük. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle değirmenimize yeterince su gelmediği için çalıştıramadık. Ancak bu yıl su bol."

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

