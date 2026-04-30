Son dakika | Gülistan Doku'nun ailesinden DNA örneği alınacak

Son dakika haberi.. Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku ailesinden DNA ve doku örneği talep etti.

Tunceli'de 2020 yılının Ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve babası Halit Doku’nun mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Ancak daha sonra ifade işlemi yerine aileden DNA ve doku örneği alınması kararlaştırıldı.

ÖRNEKLER DİYARBAKIR'DA ALINACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, aile istenen örnekleri vermek üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve İnceleme Bürosu'na geçecek. Burada bazı örneklerin alınmasının ardından aile, doku ve DNA örneği işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gidecek.

ESKİ VALİ SONEL VE 11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi tutuklanmıştı.

SONEL HAKKINDAKİ SÜREÇ ERZURUM'DA YÜRÜTÜLÜYOR

Eski Vali Tuncay Sonel hakkındaki adli sürecin Erzurum'da yürütülmesinin gerekçesi ise Ceza Muhakemesi Kanunu'na dayanıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesindeki "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki soruşturma süreci Erzurum'da yürütülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

