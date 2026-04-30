Beyoğlu'nda suç sarmalı: Şikayetçi sabıkalı, gaspçılar torbacı, taksi korsan
Beyoğlu'nda 'ev daveti' ile başlayan gasp, tam bir suç ağına dönüştü. Genci darbeden kadın ve eşi otelde uyuşturucuyla yakalandı; kaçtıkları taksi korsan çıktı. Mağdurun dahi 3 sabıkası olduğu olayda 4 kişinin toplam 17 suç kaydı saptandı. Çarpık tablo; 3 tutuklu ve kesilen 111 bin TL'lik rekor idari cezayla kayıt altına alındı.

İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda, 21 Nisan Salı gününün ilk saatlerinde, 27 yaşındaki Meltem G., sosyal medya üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki Ali Ç.'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki dairesine adım attığında, polis kayıtlarına geçecek sıradan bir asayiş olayı başlamak üzereydi. Ancak sabah saat 04.00 sularında yaşanan bu buluşma, kısa süre içinde İstanbul'un kayıtdışı ekonomisini, adalet sisteminin döngüsel yapısını ve toplumsal krizlerin suç dünyasında nasıl birer tuzağa dönüştürüldüğünü tek bir dairenin içine sığdıran bir vaka haline geldi.

Meltem G. daireye girdikten kısa bir süre sonra kapı yeniden çalındı. İçeri alınanlar, Meltem G.'nin 42 yaşındaki eşi Ali G. ve 17 yaşındaki S.T. idi. Üçlü organizasyonun ikinci aşaması burada devreye girdi: İki erkek tarafından darbedilen Ali Ç.'nin 20 bin lira nakit parası, iki cep telefonu ve kişisel eşyaları gasp edildi.

İlk bakışta mağdurun polise gidip "Tanımadığım bir kadın tarafından gasbedildim" demesiyle başlayan süreç, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmayla, metropolün arka sokaklarında işleyen çarkları gözler önüne serdi.

KAYITDIŞI EKONOMİ VE ÇARPICI CEZA BİLANÇOSU

Soruşturmanın ilk kırılma noktası, güvenlik kameraları oldu. Görüntülerde, şüphelilerin adrese hafif ticari bir araçla geldikleri, önce kadının, ardından pusu için bekleyen iki erkeğin binaya girdiği ve kısa süre sonra ellerinde Ali Ç.'ye ait eşyalarla ayrıldıkları net bir şekilde görülüyordu.

Polis, kaçış aracının plakası üzerinden sürücüye ulaştığında, metropol ulaşımının devasa bir parçası haline gelen "korsan taksi" ağıyla karşılaştı. Sürücünün, üç kişiyi alıp bir otele bıraktığını itiraf etmesi üzerine sivil trafik ekipleri de devreye girdi ve gasp edilen 20 bin liranın çok ötesinde bir ekonomik yaptırım tablosu ortaya çıktı. Korsan taksi sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası kesildi, aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi ve ehliyetine 30 gün el konuldu. Araçta bulunan üç şüpheliye ise kişi başı 3 bin 870 lira olmak üzere toplam 11 bin 610 lira ceza uygulandı. Devlet, bu tek gecelik asayiş olayından toplam 111 bin 610 liralık idari para cezası tahsilatı çıkardı.

OTEL ODASINDAKİ ENVANTER VE 17 SUÇ KAYDI

Polisin şüphelilerin bırakıldığı otele düzenlediği operasyon, yağma planının tüm aktörlerini kıskıvrak yakaladı. Meltem G., eşi Ali G. ve S.T. gözaltına alındı. Odalarda yapılan aramalarda, gasp edilen varlıkların büyük bir kısmı ele geçirildi: 13 bin 910 lira nakit para, iki cep telefonu, Ali Ç.'ye ait kişisel eşyaların bulunduğu iki valiz ve bir motosiklete ait ruhsat ile anahtarlar. Ancak tutanaklara yansıyan bir diğer bulgu, olayın sadece bir para hırsı olmadığını gösteriyordu: Aramalarda 1,3 gram metamfetamin bulundu.

Sistemde yapılan sicil sorgulamaları, olayın hiçbir aktörünün adalet sistemi için "yeni" olmadığını kanıtladı. Şüphelilerden Meltem G.'nin 7, eşi Ali G.'nin 4, reşit olmayan S.T.'nin ise 3 suç kaydı bulunuyordu. Soruşturma derinleştikçe, Meltem G.'yi aslında tanıdığını ve kadını evine davet ettiğini itiraf eden "mağdur" Ali Ç.'nin sicilinde de 3 ayrı suç kaydı yer aldığı ortaya çıktı. Ali Ç. hakkında "suç uydurma" gerekçesiyle adli işlem yapıldı ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Dört kişinin toplam suç kaydı sayısı 17'ydi.

İFADEDE "BARINMA" DETAYI VE RESMİ TUTANAKLAR

Emniyetteki sorgusunda Meltem G., o gece o dairede bulunma nedenini İstanbul'un en yakıcı gündem maddelerinden biri olan barınma arayışıyla açıkladı. İfadesinde, yaklaşık 1,5 aydır kalacak ev aradığını, bu süreçte Ali Ç. ile tanıştığını, adamın kendisine birkaç ev gösterdiğini ancak beğenmemesi üzerine "Benim evime gel" davetini kabul ettiğini söyledi.

Ancak polis fezlekesine yansıyan olay yeri kronolojisi ve ele geçirilen deliller, dosyaya farklı bir perspektif ekledi. Meltem G.'nin daireye adım atmasından kısa süre sonra eşi Ali G. ile S.T.'ye kapıyı açarak içeri alması, şüphelilerin yakalandığı otel odasında gasp edilen eşyaların yanı sıra sentetik uyuşturucu (metamfetamin) bulunması ve olaya karışan dört kişinin toplam 17 suç kaydının olması; barınma arayışı beyanı ile olay gecesinin planlı akışını adliye koridorlarında yan yana getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Meltem G., eşi Ali G. ve S.T., çıkarıldıkları mahkemece "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme salonunun kapıları üç tutuklu için kapanırken; geride kayıtdışı ekonominin çarklarıyla işleyen, sentetik uyuşturucuların ve kabarık suç dosyalarının gölgesinde yaşanan bir Beyoğlu gecesi kaldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

