Hakem skandalı kupadan kovdu!

Küresel bir araştırmaya göre, Galatasaray 58,7 milyon taraftarla listenin dördüncü sırasında.

Listenin zirvesinde 88.3 milyon taraftarla Real Madrid yer alırken, İspanyol devini 81.2 milyonla Barcelona takip etti. İngiltere temsilcisi Manchester City ise 62.2 milyon taraftarla üçüncü sırada gösterildi.

Şaşırtıcı değil sanırım.

Şaşırtıcı olan, futbola olağanüstü düşkün.. İstanbullu üç büyüklerin Anadolu’da bile fanatik taraftarlarının olduğu.. Bazen takım fanatizminin tatsız olaylara yol açtığı bir ülkede, Dünya futbol şampiyonasında hiçbir kategoride tek bir hakemimizin olmaması!

Şampiyonada görev yapacak hakem listesi yayınlanınca acı gerçekle yüzleştik: Nüfusu 4 milyonu bulmayan Katar’dan da hakem var.. Mesela Moritanya’dan da.. Bugün itibarıyla tek bir devletin varlığından bile söz edemeyeceğimiz Libya’dan da..

Peki neden bizden yok! Tahmin etmek zor değil: Bahis soruşturması ile patlayan hakem skandalı!

Saçma kararlar.. İzah edilemeyen acayip sonuçlar.. Ve daha neler neler..

İstanbul’un yeni Cumhuriyet Başsavcısı, 1,5 yıldır devam eden.. Yani bir türlü sonuçlandırılamayan bahis soruşturmasının, futbol dışındaki spor dallarına da sıçrayacağının işaretini verdi.

Kendi adıma bu işareti “soruşturma daha birkaç yıl sürer” diye tercüme ettim.

Hal böyle olunca, futbolun en üst düzey gösterisinde hakemlerimizin olmaması çok doğal ve elbette çok düşündürücü!

Yazıya hazırlanırken araştırdım. “Hakem Yemini” diye bir şey varmış:

“Türk hakemliğini en üst seviyeye çıkarmak için; tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkelerine bağlı kalacağıma, futbol oyun kurallarını ve talimatları tam bir sadakatle uygulayacağıma, antrenör, futbolcu, kulüp yöneticileri ile tarafsızlığa gölge düşürecek herhangi bir ilişki içerisine girmeyeceğime, şerefim ve namusum üzerine yemin ederim.”…

Yemin 2022 yılından bu yana zorunlu hale getirilmiş. Ama ne fayda!

Zaten yüzlerce yıllık Hipokrat yemini ya da Cumhuriyet’in eseri milletvekili yemini var da ne oluyor!

Murat Çalık’ı da Can Atalay’ı da cezaevinden çıkartamıyoruz.

Tanığıyım; futbol sohbeti haber toplantılarının açılış konusudur. Takımlar ve skorlar yarıştırılır. Özellikle İstanbul takımları birinci sayfalara üst manşet olur.

Oysa Dünya Şampiyonasında hakemlerimizin “silinmesi” küçücük bir haber bile olmadı. CHP’li belediyelere yönelik operasyon dalgaları.. Yanı sıra uyuşturucu operasyonları çarşaf çarşaf haber olurken, bahis skandalı da bu tatsız sonucu da halının altına süpürüldü.

Tıpkı mafya lideri Ayhan Bora Kaplan’ın -bugünün Yargıtay üyesi- Ankara Cumhuriyet başsavcısı Yüksel Kocaman’a lüks araba hediye ettiğine dair belgeli haber gibi..

Tıpkı, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki “yanıtlanamayan” tapu iddiaları gibi..

İşin trajik yanı da şu:

Ortada ağır ithamlar ve onlara dair belgeler var. Ama Kocaman da Gürlek de susuyor.

Dahası, aslında neyin ne olduğunu gayet iyi bilenler yüzleri kızarmadan onları savunuyor.

Mesela, CHP lideri Özgür Özel’in Nevşehir mitinginde, bir binaya asılan pankartla tanık olduk:

“Özgür burası Nevşehir. Sizde Silivri’nin arsızları, Uşak’ın pavyonları, Bizde yiğitlerimizin Akın’ları, Reisin Gürlek aslanları meşhurdur.”

Ne diyelim..

Akın Gürlek Erdoğan’ın “aslanı” imiş. Hayrını görsün.