Gazeteci Tolga Şardan'a hapis cezası

Gazeteci Tolga Şardan, yaptığı haberlerden dolayı hakkında açılan davalarda bugün hâkim karşısına çıktı. Şardan hakkında yargılandığı davalarda 5 ay hapis cezası ve iki beraat kararı verildi.

Gazeteci Tolga Şardan, kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen Dezenformasyon Yasası kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamasıyla beş yıla kadar hapsinin istendiği davanın beşinci duruşmasında hâkim karşısına çıktı.

ŞARDAN HAKKINDA 5 AY HAPİS VE BERAAT KARARI

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti; Şardan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan beraat verirken, "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan ise 5 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

T24'te yer alan habere göre, kararın ardından gazeteci salonu terk etmeden diğer davanın duruşmasına geçildi. Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığının ihbarı üzerine Şardan hakkında "devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında ise beraat kararı geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

