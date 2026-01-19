Tolga Şardan'a 'Libya uçağı' yazısı nedeniyle soruşturma

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jet, 23 Aralık tarihinde Haymana yakınlarında düşmüş, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al – Haddad ve beraberindeki heyet yaşamını yitirmişti.

Düşen Libya uçağındaki karakutu hakkında açıklama!

Ankara semalarındayken irtibatı kesilen ve Libyalı komutanları taşıyan uçağın enkazı üzerinde başlatılan inceleme devam ederken, uçağın karakutusunun İngiltere’de inceleneceği MSB tarafından duyurulmuştu.

HOSTES SORGULANDI

13 Ocak'ta T24'te yer alan Tolga Şardan imzalı yazıda görevli hostesin sorgulandığı bilgisi aktarılmıştı. Yazıya göre MİT’in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi ve uçağın Türkiye’ye getirildiği kabin ekibinde bulunan hostes gözaltına alınıp sorgulandı.

Bilgilere göre hostesin sorgusunun ilk aşamasından “elle tutulur” bir bilgiye ulaşılamadı ancak bağlantıların incelenmesine devam ediliyor.

MİT dahil oldu hostes gözaltına alındı

BU BİLGİ YÜZÜNDEN ŞARDAN'A SORUŞTURMA AÇILDI

Şardan'ın köşesinden aktardığı bu kritik gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şardan hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

ŞARDAN NE YAZMIŞTI?

Tolga Şardan'ın, 13 Ocak tarihindeki yazısında Libya uçağı soruşturmasında hostesin sorgulandığına ilişkin ifadeleri şu şekilde olmuştu: