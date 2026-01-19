Tolga Şardan'a 'Libya uçağı' yazısı nedeniyle soruşturma

Tolga Şardan'a 'Libya uçağı' yazısı nedeniyle soruşturma
Yayınlanma:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 yazarı Tolga Şardan hakkında soruşturma başlattı. Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesinin ardından hostesin sorgulandığını açıklayan Şardan hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlaması ile soruşturma başlatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jet, 23 Aralık tarihinde Haymana yakınlarında düşmüş, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al – Haddad ve beraberindeki heyet yaşamını yitirmişti.

Son dakika | Düşen Libya uçağındaki karakutu hakkında açıklama!Düşen Libya uçağındaki karakutu hakkında açıklama!

Ankara semalarındayken irtibatı kesilen ve Libyalı komutanları taşıyan uçağın enkazı üzerinde başlatılan inceleme devam ederken, uçağın karakutusunun İngiltere’de inceleneceği MSB tarafından duyurulmuştu.

ucak.jpg

HOSTES SORGULANDI

13 Ocak'ta T24'te yer alan Tolga Şardan imzalı yazıda görevli hostesin sorgulandığı bilgisi aktarılmıştı. Yazıya göre MİT’in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi ve uçağın Türkiye’ye getirildiği kabin ekibinde bulunan hostes gözaltına alınıp sorgulandı.

Bilgilere göre hostesin sorgusunun ilk aşamasından “elle tutulur” bir bilgiye ulaşılamadı ancak bağlantıların incelenmesine devam ediliyor.

Libya heyeti soruşturmasında flaş gelişme: MİT dahil oldu hostes gözaltına alındıMİT dahil oldu hostes gözaltına alındı

BU BİLGİ YÜZÜNDEN ŞARDAN'A SORUŞTURMA AÇILDI

Şardan'ın köşesinden aktardığı bu kritik gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şardan hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

ŞARDAN NE YAZMIŞTI?

Tolga Şardan'ın, 13 Ocak tarihindeki yazısında Libya uçağı soruşturmasında hostesin sorgulandığına ilişkin ifadeleri şu şekilde olmuştu:

“Haymana yakınlarında düşen jeti Türkiye’ye getiren uçuş ekibindeki hostes gözaltına alındı. MİT’in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında kaldığı otelde gözaltına alınan hostes, Ankara Emniyeti’ne götürüldü. Aldığım bilgiye göre; hostesin sorgusundan ilk aşamada “elle tutulur” bilgiye ulaşılamadı. Ancak hostesin bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor

Kritik zamanlardan geçen ülkede, geçen yılın son günlerinde yaşanan uçak kazasında Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al – Haddad ve beraberindeki heyet yaşamını yitirdi.

Havalandıktan kısa süre sonra henüz Ankara semalarındayken irtibatı kesilen ve Libyalı komutanları taşıyan uçağın enkazı üzerinde başlatılan inceleme devam ediyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

