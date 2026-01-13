Libya heyeti soruşturmasında flaş gelişme: MİT dahil oldu hostes gözaltına alındı

Ankara’da diplomatik ziyaretin ardından Libya heyetinin bulunduğu Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan ve kısa süre sonra düşen uçağa ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında MİT’in de devreye girmesiyle uçağın Türkiye’ye getirildiği kabin ekibinde bulunan hostesin gözaltına alınıp sorgulandığı öğrenildi.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın emniyet kaynaklarına dayandırarak köşesine taşıdığı gelişmeye göre, hostesin sorgusunun ilk aşamasından “elle tutulur” bir bilgiye ulaşılamadı.

Ancak bağlantıların incelenmesine devam edildiği belirtiliyor.

Soruşturma hakkındaki son bilgilerin yer aldığı Şardan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Havalandıktan kısa süre sonra henüz Ankara semalarındayken irtibatı kesilen ve Libyalı komutanları taşıyan uçağın enkazı üzerinde başlatılan inceleme devam ediyor.

“Haymana yakınlarında düşen jeti Türkiye’ye getiren uçuş ekibindeki hostes gözaltına alındı. MİT’in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında kaldığı otelde gözaltına alınan hostes, Ankara Emniyeti’ne götürüldü. Aldığım bilgiye göre; hostesin sorgusundan ilk aşamada “elle tutulur” bilgiye ulaşılamadı. Ancak hostesin bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor

Millî Savunma Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada uçağın kara kutusunun İngiltere’de inceleneceğini duyurdu.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütüyor.

Olayın içindeki isimler, konumları, kazanın oluş biçimi ve kazayla ilgili gündeme gelen iddiaların önemi nedeniyle sadece adliye ve emniyet değil, MİT de soruşturmanın içinde.

Özel bir ekip oluşturulup kazayla ilgili araştırma yapıldığı bilgisi var.