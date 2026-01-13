Libya heyeti soruşturmasında flaş gelişme: MİT dahil oldu hostes gözaltına alındı
Ankara’da diplomatik ziyaretin ardından Libya heyetinin bulunduğu Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan ve kısa süre sonra düşen uçağa ilişkin soruşturma devam ediyor.
HOSTES GÖZALTINA ALINMIŞ
Soruşturma kapsamında MİT’in de devreye girmesiyle uçağın Türkiye’ye getirildiği kabin ekibinde bulunan hostesin gözaltına alınıp sorgulandığı öğrenildi.
SORGUSUNDAN 'ELLE TUTULUR BİLGİ' ÇIKMADI
T24 yazarı Tolga Şardan’ın emniyet kaynaklarına dayandırarak köşesine taşıdığı gelişmeye göre, hostesin sorgusunun ilk aşamasından “elle tutulur” bir bilgiye ulaşılamadı.
Ancak bağlantıların incelenmesine devam edildiği belirtiliyor.
BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma hakkındaki son bilgilerin yer aldığı Şardan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Haymana yakınlarında düşen jeti Türkiye'ye getiren uçuş ekibindeki hostes gözaltına alındı. MİT'in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrasında kaldığı otelde gözaltına alınan hostes, Ankara Emniyeti'ne götürüldü. Aldığım bilgiye göre; hostesin sorgusundan ilk aşamada "elle tutulur" bilgiye ulaşılamadı. Ancak hostesin bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor
Kritik zamanlardan geçen ülkede, geçen yılın son günlerinde yaşanan uçak kazasında Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al – Haddad ve beraberindeki heyet yaşamını yitirdi.
Havalandıktan kısa süre sonra henüz Ankara semalarındayken irtibatı kesilen ve Libyalı komutanları taşıyan uçağın enkazı üzerinde başlatılan inceleme devam ediyor.
ADLİ SORUŞTURMAYA MİT DE DAHİL OLDU
Millî Savunma Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada uçağın kara kutusunun İngiltere’de inceleneceğini duyurdu.
Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütüyor.
Olayın içindeki isimler, konumları, kazanın oluş biçimi ve kazayla ilgili gündeme gelen iddiaların önemi nedeniyle sadece adliye ve emniyet değil, MİT de soruşturmanın içinde.
Özel bir ekip oluşturulup kazayla ilgili araştırma yapıldığı bilgisi var.
UÇUŞ EKİBİ PERSONELİ NEDEN DEĞİŞTİ?
Bilindiği üzere, kazanın yaşanmasının ardından iki önemli soru işareti gündeme geldi. İlki, her zaman Türkiye’ye tarifeli uçak yolcuğu yapan Libya heyetinin bu kez neden özel jetle geldikleri. İkincisi ise, Malta’da faaliyette bulunan havacılık firmasına ait uçağı Türkiye’ye getiren ve sonrasında Libya’ya götürecek uçuş ekibindeki personel değişikliği.
Sorularının yanıtları -ilgili makamlarca sorulara yanıt bulunmuş olsa da- henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.
ANKARA EMNİYETİ'NDE SORGULANDI
Buna karşın MİT’in soruşturmaya katılmasıyla birlikte gündeme gelmeyen bir gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde.
Haymana yakınlarında düşen jeti Türkiye’ye getiren uçuş ekibindeki hostes gözaltına alındı.
MİT’in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında kaldığı otelde gözaltına alınan hostes, Ankara Emniyeti’ne götürüldü.
GKRY VATANDAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hostes, Terörle Mücadele Şubesi’nde polislerce sorgulandı. Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi yurttaşı olması nedeniyle, hostesle ilgili gözaltı süreci hem gizlendi hem de çok hassas biçimde yürütüldü.
Aldığım bilgiye göre; hostesin sorgusundan ilk aşamada “elle tutulur” bilgiye ulaşılamadı. Ancak hostesin bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor.”