Kütahya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 4 yaralı
Kaza, Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Gediz-Uşak Karayolu’nun 14’üncü kilometresinde Yenikent Beldesi yakınlarında saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
Çamurlu yolda feci kaza: Traktörün altında 1 saatte kurtarıldı
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI
İddiaya göre Uşak’tan Gediz istikametine giden Osman Alp Ö. (26) yönetimindeki 43 AEL 567 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Savrulan araç yolun kenarındaki toprak zemine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Osman Alp Ö. ile araçta bulunan O.Ö. (26), Ş.N.Y. (19) ve R.C.S. (18) yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)