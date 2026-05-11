DEM Partili Saki'den Kanal İstanbul ve Kadıköy Cami projelerine tepki!

DEM Parti’li Özgül Saki, Kanal İstanbul ve diğer mega projelerin İstanbul’un su kaynaklarına ve yaşam alanlarına zarar verdiğini savundu. Saki, “Kanal İstanbul daha başlamadan bunlar oluyorsa, hızlanınca ne olacak?” dedi. Kadıköy rıhtımdaki cami ve konut projesine de tepki gösteren Saki, iktidarın “kenti dini referanslarla şekillendirmeye çalıştığını” iddia etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un kültürel dokusunun şehirdeki mega projeler nedeniyle ciddi bir tehdit altında kaldığını söyledi.

İstanbul’un sadece mimari mirasının değil aynı zamanda ekolojik dengesinin de bozulduğunu savunan Saki, kentin hayati öneme sahip su havzaları, ormanları, kıyı şeritleri ve tarım alanları ile diğer tüm yaşam merkezlerinin bu projeler aracılığıyla yoğun yapılaşmaya açıldığını dile getirdi.

"DAHA KANAL İSTANBUL YAPILMADAN BU OLUYORSA, KANAL İSTANBUL HIZLANDIĞINDA NELER OLACAK?"

Saki, Kanal İstanbul projesinin mevcut mega projeler arasında en büyük risklerden birini oluşturduğunu belirterek kentin geleceğine dair endişelerini paylaştı. Henüz projenin ana inşaat süreci tamamlanmadan bile çevresel tahribatın başladığını savunan Saki, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda yürütmeyi durdurma kararları alınmış olmasına rağmen, su havzalarının olduğu yerde devasa konut projeleri, mega projeler yapılıyor ve İstanbul'un yaşam alanı ortadan kaldırılıyor. Daha Kanal İstanbul yapılmadan bu oluyorsa, Kanal İstanbul inşaatı hızlandığında neler olacak?

"BÜTÜN KENTİ DİNİ REFERANSLARLA DA ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Kadıköy'de cami ve konut projesinin hayata geçirilmek istendiğini söyleyen Saki, "Gençlerin, kadınların bir yaşam alanını daha ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. İktidar, bir taraftan mega projelerle tamamen kent alanlarını şirketlerin insafına bırakırken, aynı zamanda ideolojik ve sembolik birtakım mega projelerle de bütün kenti dini referanslarla da örgütlemeye çalışıyor." dedi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

