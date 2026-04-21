Bakanlar okul baskınında ölen Yusuf'un cenazesine neden katılmadı? Vekillerden tepki

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda, dokuz öğrenci öğretmenleri Ayla Kara ile birlikte hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenler için cenaze töreni düzenlenirken 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül'ün cenazesine bakanlardan kimsenin katılmamış olması dikkat çekti.

Küçük çocuğun babasının, 15 Temmuz'dan sonra KHK ile ihraç edilen polis memuru Burak Gül olması nedeniyle cenazeye herhangi bir bakanlık yetkilisinin katılmadığını iddia eden muhalefet milletvekilleri duruma tepki gösterdi.

Cenazeye katılanlardan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç TBMM Genel Kurulu'nda konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yusuf Tarık Gül, 11 yaşında ufacık çocuğumuzdu. Babası 15 Temmuz'dan sonra tutuklanıyor. 4 ay cezaevinde yatıyor. Dört ay sonra pardon sende ByLock yokmuş diyorlar. Serbest bırakıyorlar.

2021 yılında bir iftirayla tekrar aynı sebeplerden gözaltına alınıyor ve cezaevine giriyor. Bu çocuğun cenazesine bir tane bile bakan gelmedi biliyor musunuz? Bir tane bakan gelmedi.

Ben vardım beş milletvekili arkadaşım vardı. AK Parti'den bir milletvekili arkadaşımız vardı gelmedi. KHK'lı olabilir babası ya on bir yaşında çocuk ya. Öldü."