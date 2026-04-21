CHP'den AKP'li Çelik'e yanıt: Sizde Trump korkusu var

CHP'den, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Özgür Özel'in Erdoğan'ın Netanyahu ve Trump'ın yanında olduğu şeklindeki sözlerine gösterdiği tepkiye yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile aynı tarafta olduğunu öne sürmüştü.

Özel'in ifadeleri üzerine açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi siyasi bir zavallılık örneğidir." diyerek, "Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin 'Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi' olarak bakacağı çok nettir." ifadelerini kullandı.

MURAT EMİR'DEN ÖMER ÇELİK'E YANIT

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından AKP Sözcüsü'nün paylaşımını alıntılayarak, "Bize 'Filistin hassasiyeti' üzerinden saldıran iktidar sözcülerinin telaşı ve acziyeti normal. Çünkü meşruiyet aradıkları yerler ile giriştikleri 'bölgesel ortaklık' ifşa oldu!" dedi.

İktidarın hamasi bir politika yürüttüğünü belirten CHP'li Emir, "Erdoğan’ın görüştüğü BlackRock CEO'su Larry Fink, bölgedeki savaşı bitiş üzerinden 'büyük fırsat' ve İran/Venezuela denklemiyle '50 dolarlık petrol' olarak okuyor. ABD Büyükelçisi ise müstemleke valisi edasıyla 'Trump’ın vizyonunda Türkiye'nin ortaklığı hayati' diyor." ifadelerini kullandı.

"BU KİRLİ ORTAKLIK HALKIN İRADESİNDEN DÖNECEK!"

AKP iktidarının ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bölge ile ilgili tartışmalarına ses çıkarmadığını hatırlatan Emir, şöyle tepki gösterdi:

"Sesiniz çıkabiliyor mu? Hayır! Kurduğunuz ortaklık çok net. Siz onlara bölgede istediklerini veriyorsunuz, onlar da size halktan bir daha asla alamayacağınız o meşruiyeti...

Bu bölgesel 'ortak vizyonunuz' bozulmasın diye de içeride geleceğin iktidarına karşı —tıpkı Brezilya'da olduğu gibi— ortak bir baskı ve yargı süreci yürütüyorsunuz.

Müstemleke valisi kılıklı Barrack da cumhuriyetimize monarşi gömleği dikmeye çalışıyor. Ama boşuna çırpınıyorsunuz; bu kirli ortaklık halkın iradesinden dönecek!"

"SİZDE FİLİSTİN HASSASİYETİ YOK, SİZDE TRUMP KORKUSU VAR!"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre ise Ömer Çelik'e şu yanıtı verdi:

"Sayın Ömer Çelik, olmayan hassasiyet sorgulanmaz. Sizde Filistin hassasiyeti yok, sizde Trump korkusu var! Filistin hassasiyeti olan, Netanyahu’ya “savaş kahramanı” diyen Trump’ın kurduğu sözde Gazze Barış Kurulu masasına İsrail yönetimi ile birlikte oturmaz!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

