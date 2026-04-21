CHP'den AKP'li Çelik'e yanıt: Sizde Trump korkusu var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile aynı tarafta olduğunu öne sürmüştü.

Özel'in ifadeleri üzerine açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi siyasi bir zavallılık örneğidir." diyerek, "Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin 'Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi' olarak bakacağı çok nettir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel'in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından AKP Sözcüsü'nün paylaşımını alıntılayarak, "Bize 'Filistin hassasiyeti' üzerinden saldıran iktidar sözcülerinin telaşı ve acziyeti normal. Çünkü meşruiyet aradıkları yerler ile giriştikleri 'bölgesel ortaklık' ifşa oldu!" dedi.

İktidarın hamasi bir politika yürüttüğünü belirten CHP'li Emir, "Erdoğan’ın görüştüğü BlackRock CEO'su Larry Fink, bölgedeki savaşı bitiş üzerinden 'büyük fırsat' ve İran/Venezuela denklemiyle '50 dolarlık petrol' olarak okuyor. ABD Büyükelçisi ise müstemleke valisi edasıyla 'Trump’ın vizyonunda Türkiye'nin ortaklığı hayati' diyor." ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bölge ile ilgili tartışmalarına ses çıkarmadığını hatırlatan Emir, şöyle tepki gösterdi:

"Sesiniz çıkabiliyor mu? Hayır! Kurduğunuz ortaklık çok net. Siz onlara bölgede istediklerini veriyorsunuz, onlar da size halktan bir daha asla alamayacağınız o meşruiyeti...

Bu bölgesel 'ortak vizyonunuz' bozulmasın diye de içeride geleceğin iktidarına karşı —tıpkı Brezilya'da olduğu gibi— ortak bir baskı ve yargı süreci yürütüyorsunuz.

Müstemleke valisi kılıklı Barrack da cumhuriyetimize monarşi gömleği dikmeye çalışıyor. Ama boşuna çırpınıyorsunuz; bu kirli ortaklık halkın iradesinden dönecek!"