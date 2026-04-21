Gündem 'ara seçim'! Özgür Özel Numan Kurtulmuş ile görüşecek: Saat belli oldu

CHP Lideri Özgür Özel, "ara seçim" gündemiyle yarın (22 Nisan), TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. Özel'in Kurtulmuş ile görüşeceği saat belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik düzenlenen ve Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı operasyon sonrasında bir basın toplantısı düzenleyerek "ara seçim" çağrısında bulunmuştu.

Mecliste 8 vekil sandalyesinin boş olduğunu belirten Özel, Anayasa'ya göre ara seçim yapılması gerektiğini vurgulamış ve ara seçim gündemiyle 12 siyasi partiyi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edeceğini belirtmişti.

Geçen hafta DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ile görüşen CHP Lideri, siyasi parti turunu tamamlamasının ardından yarın Meclis Başkanı Kurtulmuş ile TBMM'de görüşecek.

GÖRÜŞME SAATİ BELLİ OLDU

Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş, yarın (22 Nisan) öğleden sonra 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelecek.

Özel’in bu görüşmede, Anayasa’nın 78’inci maddesine göre "vefat, bakanlık ve belediye başkanlığı dolayısıyla boş olan 8 koltuk için ara seçimin bir zorunluluk" olduğunu, bunun yanında tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu gündeme getireceği belirtildi.

Görüşmede ayrıca rapor aşaması tamamlanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

