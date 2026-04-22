Resmi Gazete’de yayımlandı: HSK’dan belirli davalara ihtisas düzenlemesi

Yayınlanma:
HSK, imar ve bazı idari davaları belirli mahkemelerde toplayarak ihtisaslaşmayı artıracak; düzenleme 1 Haziran 2026’da yürürlüğe girecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarıyla, özellikle imar ve taşınmazlara dair davalar başta olmak üzere bazı idari uyuşmazlıkların belirli mahkemelerde görülmesi kararlaştırıldı.

Yapılan düzenleme ile mahkemelerde uzmanlaşmanın artırılması, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve benzer davalarda ortaya çıkan karar farklılıklarının azaltılması hedefleniyor.

HSK hakim ve savcıların derece yükselmesine ilişkin ilke kararını değiştirdiHSK hakim ve savcıların derece yükselmesine ilişkin ilke kararını değiştirdi

İMAR DAVALARINDA UZMANLAŞMA ADIMI

HSK Birinci Dairesi’nin 20 Nisan 2026 tarihli kararlarında, imar planları, parselasyon işlemleri ve yapı ruhsatlarına ilişkin davaların çoğu zaman çok sayıda taşınmaz sahibini etkilediği vurgulandı. Bu tür davaların farklı mahkemelerde ele alınmasının çelişkili kararlar doğurabildiğine dikkat çekilerek, belirli mahkemelerde toplanmasının hukuki öngörülebilirliği güçlendireceği vurgulandı.

Ayrıca aynı konudaki davaların farklı mahkemelerde eş zamanlı yürütülmesinin hem süreci uzattığı hem de uygulama birliğini zayıflattığı belirtildi. Bu nedenle ihtisas mahkemeleri aracılığıyla daha koordineli, hızlı ve verimli bir yargılama süreci hedefleniyor.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Düzenleme yalnızca imar davalarıyla sınırlı tutulmadı. Askerlik hizmetine ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıklar ile düzenleyici ve denetleyici kurum kararlarına karşı açılan davalar da ihtisaslaşma kapsamına alındı. Bu tür davaların özellikle Ankara başta olmak üzere belirli illerdeki idare mahkemelerinde yoğunlaştırılması öngörüldü.

BİRÇOK İLDE UYGULANACAK

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun gibi illerde bazı idare mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi. Böylece benzer davaların aynı mahkemelerde görülmesiyle içtihat farklılıklarının azaltılması ve süreçlerin hızlandırılması amaçlanıyor.

1 HAZİRAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

HSK, bu düzenleme ile yargı hizmetlerinde hız ve etkinliği artırmayı, makul sürede yargılanma hakkını güçlendirmeyi ve vatandaşların adalet sistemine duyduğu güveni pekiştirmeyi hedefliyor. Kararların 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Türkiye
ASKİ 2026 raporunu açıkladı: Buharlaşma riski barajları tehdit ediyor!
ASKİ 2026 raporunu açıkladı: Buharlaşma riski barajları tehdit ediyor!
Eurovision'da İsrail krizi: Binlerce sanatçıdan imza
Eurovision'da İsrail krizi: Binlerce sanatçıdan imza
12 metreden betona düşen işçi: Ailemin tek geçim kaynağı benim
12 metreden betona düşen işçi: Ailemin tek geçim kaynağı benim