Resmi Gazete’de yayımlandı: HSK’dan belirli davalara ihtisas düzenlemesi

Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarıyla, özellikle imar ve taşınmazlara dair davalar başta olmak üzere bazı idari uyuşmazlıkların belirli mahkemelerde görülmesi kararlaştırıldı.

Yapılan düzenleme ile mahkemelerde uzmanlaşmanın artırılması, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve benzer davalarda ortaya çıkan karar farklılıklarının azaltılması hedefleniyor.

HSK hakim ve savcıların derece yükselmesine ilişkin ilke kararını değiştirdi

İMAR DAVALARINDA UZMANLAŞMA ADIMI

HSK Birinci Dairesi’nin 20 Nisan 2026 tarihli kararlarında, imar planları, parselasyon işlemleri ve yapı ruhsatlarına ilişkin davaların çoğu zaman çok sayıda taşınmaz sahibini etkilediği vurgulandı. Bu tür davaların farklı mahkemelerde ele alınmasının çelişkili kararlar doğurabildiğine dikkat çekilerek, belirli mahkemelerde toplanmasının hukuki öngörülebilirliği güçlendireceği vurgulandı.

Ayrıca aynı konudaki davaların farklı mahkemelerde eş zamanlı yürütülmesinin hem süreci uzattığı hem de uygulama birliğini zayıflattığı belirtildi. Bu nedenle ihtisas mahkemeleri aracılığıyla daha koordineli, hızlı ve verimli bir yargılama süreci hedefleniyor.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Düzenleme yalnızca imar davalarıyla sınırlı tutulmadı. Askerlik hizmetine ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıklar ile düzenleyici ve denetleyici kurum kararlarına karşı açılan davalar da ihtisaslaşma kapsamına alındı. Bu tür davaların özellikle Ankara başta olmak üzere belirli illerdeki idare mahkemelerinde yoğunlaştırılması öngörüldü.

BİRÇOK İLDE UYGULANACAK

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun gibi illerde bazı idare mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi. Böylece benzer davaların aynı mahkemelerde görülmesiyle içtihat farklılıklarının azaltılması ve süreçlerin hızlandırılması amaçlanıyor.

1 HAZİRAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

HSK, bu düzenleme ile yargı hizmetlerinde hız ve etkinliği artırmayı, makul sürede yargılanma hakkını güçlendirmeyi ve vatandaşların adalet sistemine duyduğu güveni pekiştirmeyi hedefliyor. Kararların 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edildi.