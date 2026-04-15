7 yıllık esarette yeni gelişme: Nazar okul yoluna hazırlanıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan film gibi olay, 2018 yılında başladı. Umut K., Almanya'da Rebecca S.'den olan oğlu Nazar'ı Türkiye'ye getirdikten sonra "kayboldu" diyerek kaçırdı. Umut K. iki yıl önce kalp krizinden hayatını kaybedince, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. 6 kişilik özel polis ekibi, 30 gün süren fiziki takip ve 300 saatlik kamera incelemesi sonucunda, Nazar’ın babaannesi Hanife S. tarafından bir harabe evde alıkonulduğunu belirledi. 10 Mart’ta düzenlenen operasyonla kurtarılan çocuğun babaannesi ve yardım eden akrabası tutuklandı.

"ANNEM KÖTÜ DEĞİL MİYDİ?"

Yıllarca annesinin kendisini terk ettiği yalanıyla büyütülen Nazar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı. Almanya'dan gelen anne Rebecca S. ile pedagog eşliğinde buluşan küçük çocuk, ilk başta annesine soğuk davrandı. Ancak gerçekler anlatıldığında ve birlikte oyun oynamaya başladıklarında Nazar’ın, "Rebecca kötü değil miydi ya? Ama iyiymiş" demesi yürekleri burktu. Dil bariyerine rağmen annesine ilk kez "anne" diye hitap eden Nazar’ın biyolojik annesi olduğu, yapılan DNA testiyle %99,99 oranında kesinleşti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRECEK

Nazar’ın geleceğiyle ilgili kararı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde mahkeme verecek. Sosyal İnceleme Raporları ve uzman görüşleri doğrultusunda, Nazar’ın Almanya’ya gönderilip gönderilmeyeceği netleşecek. Eğer mahkeme çocuğun annesine teslim edilmesine hükmederse, nakil süreci Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

ARTIK OKUMA-YAZMA ÖĞRENECEK

Geçen yıllar boyunca eğitimden mahrum kalan Nazar için Göç İdaresi Başkanlığı üzerinden çıkarılan kimlik belgesi, sağlık ve eğitim kapılarını açtı. Kaldığı yuvadaki arkadaşlarıyla oldukça uyumlu olduğu belirtilen Nazar, arkadaşlarıyla aynı ilkokula kaydedildi. Kısa süre içinde ders başı yapacak olan Nazar, 8 yaşında okuma ve yazma öğrenerek kaybettiği yılları telafi etmeye çalışacak. (DHA)