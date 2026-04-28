İstanbul'da hava aniden soğuyacak! Günlerce yağmur yağacak

İstanbul'da yaşayanlar için hava durumunda ciddi bir değişiklik kapıda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son verilere göre, hafta ortasına kadar sürecek olan güneşli ve ılık hava, Perşembe gününden itibaren yerini mevsim normallerinin altındaki sıcaklıklara ve kuvvetli sağanak yağışlara bırakacak.

28 NİSAN 2026 SALI: İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un günlük hava durumu raporuna göre, 28 Nisan 2026 Salı günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Gün boyu gökyüzünün açık ve güneşli olması öngörülüyor. Gün içerisindeki sıcaklık değişimleri ise şu şekilde olacak:

Sabah saatleri: Güneşli, hava sıcaklığı 10 derece.

Öğle saatleri: Güneşli ve en sıcak anlar yaşanacak, termometreler 18 dereceyi gösterecek.

Akşam saatleri: Açık gökyüzü, sıcaklık tekrar 10 dereceye gerileyecek.

Gece saatleri: Parçalı bulutlu, sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.

RÜZGAR, NEM VE DENİZ SUYU SICAKLIĞI DETAYLARI

Salı günü İstanbul'da nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar, Poyraz yönünden orta kuvvette, aralıklarla ise sert eserek saatte 10 ila 35 kilometre hıza ulaşacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 13 derece olarak ölçüldü.

AKOM'DAN İSTANBULLULARA "DİKKAT" UYARISI: SICAKLIKLAR 3-5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!

Raporun en çarpıcı bölümü ise AKOM tarafından paylaşılan özel uyarı notu oldu. Yetkililer, İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını ve sıcaklıkların 16 ile 19 derece aralığında, tam bir bahar değerlerinde seyredeceğini öngörüyor.

Ancak Perşembe günü itibarıyla tablonun tamamen değişeceği vurgulanıyor. Bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların bir anda 3 ila 5 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği değerlendiriliyor. Vatandaşların bu ani sıcaklık değişimlerine ve başlayacak yağışlara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU (GÜN GÜN DETAYLAR)

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmini raporuna göre önümüzdeki günlerde İstanbul'u bekleyen hava olayları ve beklenen yağış miktarları (kilogram/metrekare cinsinden) şöyle:

29 Nisan 2026 Çarşamba:

Haftanın son güneşli günü. Gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık ise 18 derece olacak.

30 Nisan 2026 Perşembe:

Soğuk havanın giriş yaptığı gün. Hava çok bulutlu olacak ve akşam saatlerinde yağmur başlayacak. En düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 15 dereceye düşecek. Beklenen yağış miktarı 1 ila 3 kilogram arasında.

1 Mayıs 2026 Cuma:

Yağışların etkisini artırdığı gün. Hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar en düşük 7 derece, en yüksek 12 derece olarak hissedilecek. Beklenen yağış miktarı metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında olacak.

2 Mayıs 2026 Cumartesi:

Hafta sonunun ilk gününde gökyüzü çok bulutlu, yağışlar ise aralıklı yağmurlu şeklinde devam edecek. En düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece. Beklenen yağış miktarı 3 ila 10 kilogram arasında.

3 Mayıs 2026 Pazar:

Yağışlar Pazar günü yeniden sağanak şekline dönecek. Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir pazar günü bekleniyor. En düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 12 derece. Beklenen yağış miktarı 5 ila 15 kilogram arasında.

4 Mayıs 2026 Pazartesi:

Yeni haftanın ilk gününde hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece. Beklenen yağış miktarı ise 3 ila 7 kilogram arasında tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, vatandaşları dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı kıyafet seçimlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.