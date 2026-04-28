Eski Tunceli Valisi 'O bilir' demişti: Yalova Emniyet Müdürü'ne kör nokta kamera sorusu

Gülistan Doku kaybolduktan iki gün sonra, hiçbir arıza kaydı, bakım ihbarı veya resmi fatura bulunmamasına rağmen, bir ASELSAN görevlisinin bildirimiyle stratejik "K noktası" kameralarının değiştirildiği ortaya çıktı. Eski vali koruması Şükrü Eroğlu, jandarma sorgusunda bu gizemli değişimden haberdar olmadığını savunurken; delil karartma şüphesini artıran bu işlemin kimin talimatıyla yapıldığı sorusu yanıtsız kaldı.

Kameralar bir kez de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in sorgusunda soruldu. Sonel, böyle bir talimat vermediğini ifade ederek "Bu konuyu il emniyet müdürü bilir. Muhatabı odur" sözleriyle dönemin Tunceli Emniyet Müdürü ve mevcut Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'i gösterdi.

YALOVA EMNİYET MÜDÜRÜ'NE KÖR NOKTA KAMERA SORUSU

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Gülistan Doku dosyasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada kritik bir adım daha atıldı.

Olayın yaşandığı 2020 yılında Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve şu an Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen, 'tanık' sıfatıyla ifade vermek üzere Erzurum’a çağrıldı. Delen’e, Doku’nun kaybolmasından iki gün sonra şehre tepeden hâkim olan ve olayı aydınlatma potansiyeli taşıyan K noktalarındaki kameraların neden incelenmeden değiştirildiği soruldu.

Yalova Emniyet Müdürü Delen, Erzurum Adliyesi’ndeki 4 saatlik ifadesinin ardından binadan ayrıldı.

ESKİ TUNCELİ VALİSİ 'O BİLİR' DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel, savcılık sorgusunda kamera değişimiyle ilgili sorumluluğu üzerinden atarak doğrudan emniyet birimlerini işaret etmişti.

Sonel ifadesinde, kameraların değiştirilmesi yönünde bir talimatının olmadığını savunarak, "Ben böyle bir talimat vermedim. Bu konuyu il emniyet müdürü bilir. Muhatabı odur" şeklinde konuşmuştu.

Sonel'in ifadesi üzerine gözler, dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen’e çevrildi. Savcılık, Sonel'in bu iddiaları ve teknik raporlardaki çelişkiler doğrultusunda Delen’in tanıklığına başvurarak, stratejik noktalardaki görüntü kayıtlarının akıbetini ve değişim kararının operasyonel sürecini aydınlatmaya çalıştı.

ARIZA KAYDI YOK AMA DEĞİŞİM VAR

Soruşturma dosyasındaki verilere göre, 7 Ocak 2020 tarihinde bir ASELSAN görevlisi 155 polis imdat hattını 5 dakika arayla iki kez arayarak "K noktalarında kamera değişimi yapılacağını" bildirdi. Ancak Ankara ve Tunceli Emniyet Müdürlüklerinden gelen resmi yazılar, 1-8 Ocak 2020 tarihleri arasında söz konusu kameralarda herhangi bir arıza, onarım veya bakım ihbarı bulunmadığını ortaya koydu.

Gülistan Doku soruşturmasında bu soru ilk kez soruldu

Değişime dair hiçbir resmi fatura veya kayıt bulunmazken, Gülistan Doku köprü ve barajda aranırken en kritik görüntülerin alınabileceği bu sistemlerin neden devre dışı bırakılıp yenilendiği sorusu, dosyadaki gizemini korumaya devam ediyor.