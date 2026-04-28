Adana’da kan donduran cinayet! Delilleri yok etmek için yakmışlar

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde, 39 Mart günü meydana gelen olayda, yüzünü kar maskesiyle gizleyen bir şüpheli, arkadaşının kullandığı motosikletle telefon tamircisi Emrah Satıkalp’in iş yerine girdi. Ardından belindeki tabancayı çıkarsan şüpheli, tezgahtaki Satıkalp’i başından vurarak aynı motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Satıkalp, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN YAKMIŞLAR!

Meydana gelen saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki ve 10 kilometre çapındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada silahı kullanan şüphelinin İ.E.Y., motosikleti kullananın ise Lübnan uyruklu O.A. olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kaçtıkları motosikleti ise Mıdık Mahallesi’nde M.M.A., M.G.’ye ve H.Ö.’ye (14) verdiği belirlendi.

Bölgede araştırma yapan cinayet dedektifleri, 3 şüphelinin teslim aldıkları motosikleti delilleri yok etmek için yaktıklarını ortaya çıkardı. Polis ekipleri, belirledikleri 5 kişiyi, düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda; aralarında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın da bulunduğu 1’i kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca ile kar maskesi ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI!

Emniyette verdikleri ifadede haklarındaki suçlamaları reddederek Emrah Satıkalp’i tanımadıklarını ileri süren şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İ.E.Y., O.A., M.M.A. ve M.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin, cinayette dahli bulunabileceği değerlendirilen başka şüphelilerin de yakalanması için incelemeyi sürdürdüğü ifade edildi. (DHA)