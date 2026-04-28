Türkiye'nin kiraz ihracatında öne çıkan merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde hasat öncesi geri sayım başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Demirci kirazı, nisan ayıyla birlikte çiçeklenme dönemine girdi. İlçede 18 bin dekar alanda 800 bin meyve veren ağaç bulunuyor.

GECELERİ NÖBET TUTUYORLAR

Geçen hafta bölgeyi etkileyen soğuk hava dalgası üreticileri alarma geçirdi. Çiftçiler don riskine karşı geleneksel bir yönteme başvurarak gece boyunca bahçelerde saman ve badem kabuğu yaktı. Dumanlama sistemiyle sıcaklık dengelenerek çiçeklerin zarar görmesi engellenmeye çalışıldı.

TÜRKİYE'DE İLÇE BAZINDA TEK ARİ BÖLGE

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçenin kiraz ihracatındaki stratejik konumuna dikkat çekti.

"Coğrafi işaretli Demirci kirazımız kalibresi ve aromasıyla ihracatın lokomotif ürünlerinden biridir. En büyük avantajımız Akdeniz meyve sineğinden ari bölge olmamız. Türkiye'de mahalle bazında ari alanlar var ancak ilçe bazında bu statüye sahip tek yer Demirci'dir. Bu durum ihracatta bizi rakipsiz kılıyor."

Şenyurt bu yılki rekolte beklentisini 20 bin ton olarak açıkladı. Özellikle 26 kalibre ve üzeri ürünlerin büyük bölümünün doğrudan dış pazara gönderileceğini belirtti.

SUSUZ TARIM LEZZETİ BELİRLİYOR

Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ise Ziraat 0900 çeşidinin bölgenin toprak yapısı ve susuz tarım koşullarında eşsiz bir aroma kazandığını vurguladı.

"Yüksek rakım avantajımızı kullanıyoruz. Geçen yıl dondan yaşadığımız kaybı bu yıl telafi edeceğiz. İhracatçı firmalar şimdiden bölgeye ilgi gösteriyor."

Demirci'de 600 ile 1300 metre rakım arasındaki yaylalarda yetiştirilen kirazların hasadı mayıs ayının son haftasında başlayacak. Rakım farkı nedeniyle hasadın temmuz sonuna kadar kademeli olarak sürmesi bekleniyor.