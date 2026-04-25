Fransa Yunanistan'ı koruyacakmış! Macron söz verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan’ın egemenliğinin tehdit edilmesi hâlinde ülkesinin Atina’ya destek vereceğini açıkladı. Yunanistan’a giden Macron, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Kathimerini gazetesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Avrupa Birliği’ni “öngörülebilir ve güvenilir” olarak niteleyen Macron, AB’nin küresel düzende daha etkili bir aktör olması gerektiğini söyledi. Macron, "Bizim için önemli olan gerçek bir güç olabilmek, ağırlığımızı küresel düzende kullanabilmek, saygı duyulmak, çözümlere katkıda bulunmak, ticari bir güç olmak, güvenilir bir ortak olarak görünebilmektir." dedi.

EGEMENLİK SORUSUNA YANIT

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre; Macron, Avrupa’nın kendi savunması konusunda daha özgüvenli olması ve kendi gündemini belirlemesi gerektiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı’na, “Yunanistan’ın egemenliğine Ege’de meydan okunması hâlinde” Paris’in nasıl tutum alacağı soruldu.

Macron bu soruya şu yanıtı verdi:

"Burada olacağız. 2021 yazında ne yaptığımıza bakarsanız, Kıbrıs'ta (Rum kesiminde) birkaç hafta önce ne yaptığımıza bakarsanız, benim için dostluğun tanımı budur. Bahsettiğiniz meşhur Fransa-Yunanistan ittifakı budur. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Yatağa gittiğin zaman, (dostunun) yarın ne yapacağını sormazsın kendine. Bunu bilirsin. Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Fransa ile 2021’de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yenileneceğini söyledi. Miçotakis, savunma alanında daha fazla ve daha akıllı harcama yapılması gerektiğini belirtti.