Trump bu kez de Hürmüz'e kendi adını verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Trump, kendisine ait platform Truth Social’da yayımladığı bir haritada, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı” olarak değiştirilmiş şekilde paylaştı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, söz konusu değişikliğin resmi bir karşılığı bulunmuyor. Uluslararası denizcilik ve coğrafi adlandırma kurumları açısından boğazın ismi hâlâ “Hürmüz Boğazı” olarak geçerliliğini koruyor.

İLK KEZ DEĞİL

Trump’ın bu ifadeyi ilk kez kullanmadığı da ortaya çıktı. Daha önce katıldığı bir konuşmada “Trump Boğazı” ifadesini dile getiren Trump, salondaki dinleyicilerin gülmesi üzerine bunun bir dil sürçmesi olarak yorumlanabileceğini söylemişti. Ancak Trump, esprili bir dille kendisinin nadiren hata yaptığını belirterek sözlerinin arkasında durmuştu.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın günlük küresel petrol sevkiyatının önemli bir bölümüne ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu tür çıkışların sembolik olsa da jeopolitik hassasiyetler açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.