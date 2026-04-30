Son Dakika | MSB'den Sumud Filosu için açıklama! "Tüm tedbirler alınmaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, söz konusu müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, bu eylemin yalnızca insani değerlere değil, aynı zamanda uluslararası denizcilik güvenliğine de zarar verdiğini ifade etti.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ"

MSB, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."