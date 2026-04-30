Son Dakika | MSB'den Sumud Filosu için açıklama! "Tüm tedbirler alınmaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerinin uluslararası sularda müdahalesini “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirdi. Bakanlık, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu.

Son Dakika| Sumud Filosu'nda alıkonulan Türk aktivist sayısı belli oldu!Son Dakika| Sumud Filosu'nda alıkonulan Türk aktivist sayısı belli oldu!

Bakanlık, söz konusu müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, bu eylemin yalnızca insani değerlere değil, aynı zamanda uluslararası denizcilik güvenliğine de zarar verdiğini ifade etti.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ"

MSB, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Dünya
Trump'ın 7 metrelik altın heykeli dikildi!
Trump'ın 7 metrelik altın heykeli dikildi!
1500 yıllık İncil'in kaybolan 42 sayfası gün yüzüne çıktı
1500 yıllık İncil'in kaybolan 42 sayfası gün yüzüne çıktı
47 milyon yıl sonra maden ocağında bulundu: 15 metrelik dev yılan fosili keşfedildi
47 milyon yıl sonra maden ocağında bulundu: 15 metrelik dev yılan fosili keşfedildi