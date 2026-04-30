Sumud Filosu'ndan dikkat çeken sözler! “Yunanistan yardım çağrılarımıza yanıt vermedi”

Akdeniz’in doğusunda, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu etrafında tansiyon giderek yükseliyor. Aktivistlerin ve filo yetkililerinin aktardığına göre, 29 Nisan gecesi Yunanistan’ın Girit Adası açıklarına yakın bir bölgede, uluslararası sularda ilerleyen bazı yardım tekneleri ciddi bir müdahaleyle karşı karşıya kaldı.

Filoda bulunan katılımcılar, müdahalenin İsrail donanmasına ait olduğu öne sürülen unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, bazı teknelerin iletişim sistemlerinin devre dışı bırakıldığını, motorlarının çalışamaz hale getirildiğini ve gemi içi kontrolün kısmen kaybedildiğini ifade etti.

"MAYDAY ÇAĞRILARI YANITSIZ KALDI"

Aktivistlerin sosyal medya paylaşımlarına göre, olay anında çok sayıda tekne acil durum sinyali (MAYDAY) gönderdi. Ancak Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) sahası içinde gerçekleştiği belirtilen bu çağrılara rağmen, Yunan Sahil Güvenliği’nin bölgeye hızlı bir müdahalede bulunmadığı öne sürüldü.

Bu durum, özellikle filo katılımcıları ve destekçi aktivist gruplar tarafından “hayati risk içeren bir gecikme” olarak değerlendirildi. Bazı aktivistler, Yunan makamlarının süreci uzaktan takip ettiği ve doğrudan müdahaleden kaçındığı iddiasını gündeme taşıdı.

"TEKNELER SÜRÜKLENDİ, BAZILARI KAYIP"

Filo yetkililerinin açıklamalarına göre, olay sırasında bazı teknelerin motor sistemlerinde arıza oluştuğu, bu nedenle Akdeniz’in açık sularında kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladıkları ifade edildi.

Ayrıca 21 teknenin bağlantısının kesildiği, bir kısmının ise alıkonulduğu belirtildi. Kurtulmayı başaran bazı teknelerin Yunan kara sularına doğru yöneldiği, ancak 14 civarında teknenin hâlâ belirsiz bir rotada olduğu aktarıldı.

BİLGİ VE KOORDİNASYON ELEŞTİRİSİ

Olayın en tartışmalı noktalarından biri Yunanistan’ın rolü. Aktivist gruplar, teknelerin Yunanistan’ın arama-kurtarma sahasında bulunmasına rağmen yeterli koordinasyon sağlanmadığını iddia etti.

“March to Gaza Greece” isimli aktivist grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yunan Sahil Güvenliği’nin olayları uzaktan izlediğini ve acil çağrılara rağmen etkin bir müdahalede bulunmadığını ileri sürdü.

Filoda yer alan bir aktivist ise, “Denizcilik otoriteleriyle iletişim kurmaya çalıştık ancak net bir yanıt alamadık. Bu durum ciddi güvenlik endişesi yaratıyor” ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK YANKILAR BÜYÜYOR

Olay, yalnızca aktivist çevrelerde değil diplomatik düzeyde de yankı bulmuş durumda. İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın hem Tel Aviv hem de Atina’dan resmi açıklama talep ettiği iddia edilirken, Avrupa’da bazı siyasi çevreler olayın uluslararası hukuk açısından incelenmesi gerektiğini açıkladı.

Bölgedeki belirsizlik, Akdeniz’de sivil deniz trafiği güvenliği ve insani yardım operasyonlarının korunması konularını yeniden gündeme taşıdı.