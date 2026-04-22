Petrol krizi dev havayolunu vurdu: 20 bin uçuş iptal

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, artan yakıt maliyetleri nedeniyle yaz sezonunda uçuş programında önemli kesintilere gitme kararı aldı. Şirket, ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuşun programdan çıkarılacağını duyurdu.

20 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLECEK

Lufthansa Grubu tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında uçuş seçeneklerinin optimize edileceği ve kapasitenin azaltılacağı belirtildi. Açıklamada, “Ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuş programdan çıkarılacak. Bu da yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geliyor” ifadeleri kullanıldı.

UZUN MESAFELİ UÇUŞLAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, planlanan uçuş programı düzenlemelerinin Lufthansa Grubu ağındaki kârsız kısa mesafeli uçuşların sayısını azaltacağı kaydedildi. Özellikle uzun mesafeli bağlantılar olmak üzere küresel ağın ise jet yakıtı fiyatlarındaki artışa rağmen öncekine göre daha verimli bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. Yeni yaklaşım doğrultusunda, ilk etapta günlük 120 uçuş iptalinin dün uygulamaya konulduğu öğrenildi.

DİĞER HAVA YOLLARI DA ETKİLENDİ

Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Hollanda merkezli KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklarken, Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

AB rafinerileri, jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Geriye kalan jet yakıtı ise özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.