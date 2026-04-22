Piyasalar olası müzakerelere güvenmedi

ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve olası müzakerelere ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, New York borsası haftanın işlem gününü negatif bir seyirle kapattı.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,59 azalarak 49.149,38 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 7.064,01 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,59 kayıpla 24.259,96 puana geriledi.

VANCE ZİYARETİ ASKIYA ALINDI İDDİASI

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile müzakereler için İslamabad'a yapacağı diplomatik ziyaret geçici olarak askıya alındı. İran basını ise Tahran yönetiminin müzakereler için Pakistan'a bir heyet göndermeyeceğini ABD'ye ilettiğini aktardı. Bu haber akışı, ateşkes süresi dolmadan önce iki ülke arasında bir anlaşma sağlanamayacağına yönelik endişeleri artırdı ve piyasalarda satış baskısını güçlendirdi.

TRUMP'DAN ATEŞKES UZATMA KARARI

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. Trump sabah saatlerinde verdiği bir röportajda, İran'la "çok iyi bir anlaşma" yapacaklarını düşündüğünü, anlaşma olmaması halinde ise saldırılara devam edeceğini belirtmişti.

Hürmüz gerginliği kripto piyasalarını da etkiledi

KURUMSAL HABERLER VE MAKRO VERİLER

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin endişeler, kurumsal taraftan gelen haberlerin yarattığı pozitif havayı gölgede bıraktı. Amazon'un yapay zeka şirketi Anthropic'e 25 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklaması sonrası hisseleri yüzde 0,66 artış gösterdi. UnitedHealth Group'un ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla hisseleri yüzde 6,9 değer kazandı. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Altın ve gümüşe fark attı: Piyasaların yeni gözdesi 10 trilyona yaklaştı

FED BAŞKAN ADAYI WARSH'DAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato Komitesi'nde yaptığı açıklamada, para politikasının yürütülme biçiminde bir "rejim değişikliği" gerektiğini ve yeni bir enflasyon çerçevesine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Warsh, Trump'ın kendisinden herhangi bir faiz oranı taahhüdü istemediğini belirterek bu yöndeki iddiaları reddetti.

(AA)