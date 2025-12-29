İsviçreli dev altın tahminini değiştirdi

İsviçreli dev altın tahminini değiştirdi
Yayınlanma:
Altında yükseliş trendi sürerken, 2026 yılında altının rotası merak ediliyor. İsviçreli bankacılı devi UBS altın tahminini yukarı yönlü değiştirdi.

Küresel piyasalarda "güvenli liman" altına olan ilgi artmaya devam ederken, İsviçre'nin bankacılık devi UBS'ten çarpıcı bir hamle geldi. Banka, 2026 yılının büyük bir bölümü için altın fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Altında Trump etkisi: Alım fırsatı mı?Altında Trump etkisi: Alım fırsatı mı?

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı projeksiyonlarını güncelledi. Banka, yılın ilk dokuz ayını kapsayan tahminlerini yükseltirken, 2026 sonu için de net bir rakam paylaştı.

UBS TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ: 5 BİN DOLAR HEDEFİ

2021/11/29/kulce-altin.jpg

UBS, altın fiyatları için 2026 yılının ilk üç çeyreğinde ons başına 5.000 dolar hedefi belirledi. İsviçre'nin bankacılık devi, daha önce 4.500 dolar olarak açıkladığı ons altın tahminini yükselterek; Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için hedefini 5.000 dolara çıkardığını duyurdu.

Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotasıÜç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası

Bu revize, küresel piyasalarda altına olan talebin beklenenden daha güçlü kalacağına dair önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

2026 SONU İÇİN KRİTİK ÖNGÖRÜ

2021/12/16/altin.jpg

Banka, 2026 yılının son çeyreğine ilişkin beklentilerini de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre UBS, 2026 yılı sonu için altın fiyat tahminini ons başına 4.800 dolar olarak belirledi. Bu durum, bankanın yılın ilk üç çeyreğinde tarihi bir zirve beklediğini, ancak yıl sonunda sınırlı bir dengelenme öngördüğünü ortaya koydu.

GRAM ALTIN İÇİN 2026 SENARYOLARI

Öte yandan gram altın için de uzmanların 2026 tahminleri yukarı yönlü oldu. Altın ve para piyasaları uzmanları Mehmet Ali Yıldırımtürk ve İslam Memiş altının 2026 yılında yukarı yönlü hareketini soluksuz sürdüreceği öngörüsünde bulundu.

İslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladıİslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladı

İslam Memiş gram altının 2026'nın ilk yarısında 8 bin lirayı bulacağını tahmin ederken Yıldırımtürk, 2026'nın sonunda gram altın için 10 bin liraya kadar ulaşabileceğini öngördü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Ekonomi
Yatırımcıya uyarı: Borsada takas yeni yıla kalacak
Yatırımcıya uyarı: Borsada takas yeni yıla kalacak
TV pazarı küçülüyor ama televizyonlar dev ekranlı telefona dönüşüyor
TV pazarı küçülüyor ama televizyonlar dev ekranlı telefona dönüşüyor