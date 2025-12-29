Altında Trump etkisi: Alım fırsatı mı?

Altın piyasasında yılın son haftası sert bir geri çekilmeyle başladı.

29 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

Uzun süredir savaş gerilimleriyle beslenen ve tarihi rekorlarını tazeleyen altın, bu kez diplomasi masasından gelen haberlerle baskılanıyor.

TRUMP’IN 'ATEŞKES' MESAJI PİYASALARI SAKİNLEŞTİRDİ

Piyasalardaki düşüşün ana tetikleyicisi ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları oldu. Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkese yaklaşıldığına dair iyimser mesajları, yatırımcıların risk algısını değiştirdi.

Savaş korkusunun azalmasıyla birlikte nakde dönmek isteyen yatırımcılar, zirve seviyelerden satış yaparak kârlarını realize etmeye başladı. Bu durum, altına olan talebi kısa vadede frenledi.

ONS ALTINDA KRİTİK EŞİK: 4.450 DOLAR

Serbest piyasada 6279 TL ile rekor kıran gram altın da 6231 TL seviyesine indi.

83 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören spot gümüş ise 79,58 dolara geriledi.

Teknik analizlerde altının yönünü belirleyecek seviyeler netleşti. Uzmanlar, ons altında 4.450 dolar seviyesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Analizlere göre;

Eğer bu seviye korunursa: Altın yeniden güç toplayarak 2026 beklentileri doğrultusunda yukarı yönlü hareketini sürdürebilir.

Eğer bu seviyenin altına inilirse: Satış baskısı derinleşebilir ve yatırımcı için yeni alım fırsatları doğabilir.

2026'da ise piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki kez 25 baz puan faiz indirmesini bekliyor. Fed'in faiz indirmesi piyasaların güvenli liman olgusuyla değerli metallere yönelmesini sağlıyor.

29 ARALIK 2025: GÜNCEL ALTIN RAKAMLARI

Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasada sorgulanan altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % -0,32

ALIŞ(TL) 6.229,70

SATIŞ(TL) 6.230,39

Çeyrek Altın % 0,75

ALIŞ(TL) 10.071,00

SATIŞ(TL) 10.313,00

Altın (ONS) % -0,36

ALIŞ($) 4.514,37

SATIŞ($) 4.514,93