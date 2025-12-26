Ulusal Süt Konseyi (USK), 2025 yılı Aralık ayı için çiğ süt üretim maliyetini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan hesaplamalar sonucunda, bir litre çiğ sütün üretim maliyeti 19,08 TL olarak tespit edildi. Bu gelişme, hem hayvancılıkla uğraşan kesimi hem de süt ürünlerini sofrasına koymaya çalışan halkı doğrudan etkileyecek bir sürecin işareti olabilir.

USK ARALIK AYI MALİYETİNİ İLAN ETTİ

Konseyin verilerine göre, Kasım ayında 18,38 TL seviyesinde olan üretim maliyeti, Aralık ayında aylık bazda yüzde 3,80 oranında artış gösterdi.

Üretim sürecindeki yem, enerji ve işçilik gibi kalemlerin etkisiyle maliyetlerdeki tırmanış sürerken, bu artışın market raflarındaki süt, yoğurt ve peynir fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 33 SEVİYESİNE ULAŞTI

Maliyetlerdeki değişim sadece aylık değil, yıllık bazda da dikkat çekici bir tabloya işaret etti. USK'nın hesaplamalarına göre, 2024 yılının Aralık ayında 14,33 TL olan çiğ süt üretim maliyeti, bir yıllık süre zarfında yüzde 33,14 oranında yükseldi. Milyonlarca tüketici temel gıdaya erişimde zorlanırken, üretim maliyetindeki bu kronik yükseliş, gıda enflasyonunun önümüzdeki dönemde de baskısını sürdüreceğini gösterdi.

TÜSEDAD VE RESMİ RAKAMLAR ARASINDAKİ UÇURUM

Resmi veriler maliyeti 19 liranın üzerinde gösterse de, üretici temsilcilerinden gelen rakamlar durumun çok daha ağır olduğunu ortaya koydu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Kasım 2025 dönemi için bir litre sıcak çiğ sütün üretim maliyetini 23,77 TL olarak hesapladığını duyurmuştu. Dernek, maliyetlerdeki bu artış nedeniyle çiğ süt tavsiye satış fiyatının en az 27 TL olması gerektiğini savundu.

GÖZLER TAVSİYE SATIŞ FİYATINDA

Üretim maliyetlerinin her iki hesaplama yönteminde de artış göstermesiyle birlikte, gözler USK tarafından açıklanacak olan yeni tavsiye satış fiyatına yöneldi. Maliyet artışları nedeniyle süt ve süt ürünlerine zam gelebilir.