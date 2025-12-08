TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), tarımsal üreticilerin maliyet baskısı altında olduğunu belirterek, çiğ süt fiyatlarının acilen güncellenmesi çağrısında bulundu. Dernek yönetimi, 15 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatının %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriği için en az 27 TL/litre olarak belirlenmesi gerektiğini duyurdu.

EKONOMİNİN VE GIDA ZİNCİRİNİN DEVAMI İÇİN ZORUNLU ADIM

TÜSEDAD açıklamasında, çiğ süt üretiminin sadece çiftçiyi değil; gıda sanayi, yem sanayi, lojistik ve perakende gibi çok geniş bir ekosistemi beslediğine dikkat çekildi. Üretimde yaşanacak herhangi bir aksamanın gıda güvenliği, sanayi kapasitesi ve istihdam üzerinde zincirleme etki yaratacağı belirtildi.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, talep edilen fiyatın bir refah vaadi değil, uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyacak, ülkenin gıda zincirini güçlendirecek kritik bir adım olduğu ifade edildi: