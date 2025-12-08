Memur ve emekliye 'sefalet zammı' kapıda: Masadaki acı reçeteyi iktidar medyası yazdı

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşın gözü kulağı Ocak 2026'da yapılacak maaş düzenlemesinde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalı enflasyon verileriyle şekillenen zam oranları, yılın ikinci yarısı için tabloyu netleştirmeye başladı. Kasım ayı verisinin ardından 5 aylık fark kesinleşti, şimdi ise gözler ocak başında açıklanacak aralık verisine çevrildi.

5 AYLIK 'ERİME' YÜZDE 11,21 OLDU

TÜİK verilerine göre yılın ikinci yarısında enflasyon; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55 ve son olarak Kasım'da yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlarla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak ölçülürken, emekli ve memurun maaşını belirleyecek olan 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 oldu. Yani şimdiden ceplerdeki paranın yüzde 11'i buharlaştı.

ŞİMŞEK'İN HEDEFİ TUTARSA EMEKLİ YANDI

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinde emekli ve memur zammına ilişkin dikkat çekebn bir analiz yer aldı.

Önder Yılmaz imzası taşıyan haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına işaret edildi. Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyon hedefi tutturulursa, emekliyi zor günler bekliyor. Bu senaryoda yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12,28 olarak hesaplanıyor.

Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri sadece yüzde 12,28 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,93'lük enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 18,7 seviyesinde kalacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN LİRAYI BİLE BULAMIYOR

İktidarın ekonomi politikalarının faturasını en ağır ödeyen kesim olan emekliler için tablo karanlık. Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı, masadaki senaryolara göre 19 bin lira sınırını bile aşamıyor.

Yüzde 12,49'luk senaryoda: En düşük maaş 18 bin 989 TL,

Yüzde 12,28'lik senaryoda: En düşük maaş 18 bin 953 TL olacak.

MERKEZ BANKASI ANKETİ: ZAM YÜZDE 20'Yİ GÖRMEYECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2025 yılı enflasyonu yüzde 31,25 olacak.

Bu durumda:

SSK ve BAĞ-KUR Emeklisi: Yüzde 12,49 zam alacak.

Memur ve Memur Emeklisi: Yüzde 7,13'lük enflasyon farkı ile toplamda yüzde 18,92 zam görecek.

MEMUR MAAŞINDA SON DURUM

Yapılan hesaplamalara göre, mevcut durumda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 18,7'lik artışla 26 bin 911 TL'ye çıkacak. 1.000 TL'lik seyyanen artış eklendiğinde ise bu rakam ancak 27 bin 911 TL seviyesine ulaşabilecek.

Aktif görevdeki memurlar için ise 50 bin 503 TL olan en düşük maaşın, yeni yılda 60 bin 947 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 63 bin 456 TL seviyelerine gelecek. Ancak büyükşehirlerdeki kira ve yaşam maliyetleri düşünüldüğünde, bu artışların memurun alım gücünü korumaya yetmeyeceği aşikar.