Emekli maaşlarından para kesilecek! Bankamatiğe kartını takan şoke olacak

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, "Torba Kanun" resmen yasalaştı!.." başlıklı bugünkü köşe yazısında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve milyonlarca çalışanı ile emekliyi yakından ilgilendiren 36 maddelik yeni kanunun detaylarını kaleme aldı. Karakaş, yasalaşan düzenlemeler arasında özellikle emeklilerin maaşlarına yönelik yapılacak kesintilere dikkat çekti.

İşte İsa Karakaş'ın yazısından öne çıkan başlıklar ve düzenlemenin detayları:

EMEKLİ MAAŞINDAN ARTIK BORÇ KESİLECEK!

İsa Karakaş, yazısında emeklileri bekleyen kritik değişikliğe vurgu yaparak, SGK’ya borcu olan emeklilerin maaşından artık otomatik kesinti yapılacağını belirtti. Karakaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"SGK’ya borcu olan emeklilerin maaşından %25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borcu, idari para cezası… hepsi maaşlardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, SGK tarafından düzenlenecek. Yürürlük: 1 Ocak 2026."

SİGORTA PRİM ORANLARINDA ARTIŞ

Karakaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini aktardı. Yazıda yer alan bilgilere göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranlarında artış yapılıyor.

Karakaş, artışın kapsamını şöyle detaylandırdı:

"Kanun'un 'İsteğe bağlı sigorta prim ve ödemeleri', 'tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı', 'bazı kısmi süreli çalışanlar' ile 'ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı' başlıklı hükümlerde yer alan sigorta prim oranlarında değişiklik yapılıyor."

Yazar, bu düzenlemeyle uzun vadeli sigorta kolları prim oranında artış sağlanarak, SGK’nın aktüeryal dengesinin korunmasının ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin hedeflendiğini belirtti. Bu hükümlerin 2026 yılı ocak ayı başında yürürlüğe gireceği ifade edildi.

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI YÜKSELİYOR

İsa Karakaş, prime esas kazanç üst sınırının da değiştiğini yazısında vurguladı. Mevcut uygulamada asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan üst sınırın, asgari ücretin 9 katına çıkarılacağı belirtildi. Bu hüküm de 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İHYA VE BORÇLANMA DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Yazıda, Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan sigortalılar için borçlanma prim oranlarının yüzde 45 alınarak sigortalılar arasında eşitlik sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Karakaş, konunun detaylarını şu şekilde paylaştı:

"Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılan borçlanma tutarları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında TSK’da geçmiş kabul edilen sürelere ait emekli keseneği ve kurum karşılık tutarlarının hesaplanmasında kesenek ve karşılık veya borçlanma %45 oranında uygulanacak. Bu hüküm doğrultusunda Kanun'da teknik düzenleme yapılıyor. Bu hüküm 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek."

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Karakaş, kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularını ilgilendiren maddeye de yazısında yer verdi. Buna göre, bu yıl götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapmış sunucuların, 31 Aralık 2025 tarihine kadar verdikleri hizmetlerin toplam tahakkuk tutarının, sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutarın Bakanlık bütçesinden karşılanacağı ve usul-esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşüyle belirleneceği ifade edildi.

2026’DA İMALAT SANAYİSİNE İŞSİZLİK FONU’NDAN DEV DESTEK

İsa Karakaş, İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici madde ile imalat sanayisine yönelik desteği şöyle duyurdu:

"İmalat sanayi sektörlerinde istihdamı koruma ve artırma amacıyla bu sektörlerde faaliyet yürüten işletmelere yönelik, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından çalışan sigortalılar için uygulanacak destek programlarında ihtiyaç duyulacak kaynak, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15'ini aşmamak kaydıyla karşılanacak."

BES DÜZENLEMELERİ VE DEVLET KATKISI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili değişikliklere de değinen Karakaş, katılımcılar adına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutarın devlet katkısı olarak hesaplanacağını belirtti. Karakaş yazısında, "Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 50'sine kadar artırabilecek, sıfıra kadar da indirme yetkisine sahip olacak" bilgisini paylaştı.

KAMUDA TEK GÖREV İÇİN ÖDEME

Son olarak İsa Karakaş, kamudaki "çifte maaş" tartışmalarını ilgilendiren düzenlemeyi aktardı. Belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye şirketlerinde istihdam edilen personelin durumu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Kanun kapsamında sayılan görevleri bakımından yalnızca bir görevi için ödeme alabilmesi hedefleniyor."