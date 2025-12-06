Ankara’da bütçe isyanı: Emekli ve emekçi meydanda

Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla Ankara’da düzenlenen “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingi öncesi, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir araya geldi.

Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, “AKP’den hesabı emekliler soracak”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı. Katılımcılar, “Gençler bütçeden hakkını istiyor”, “Emekçiler bütçeden hakkını istiyor” ve “Kadınlar bütçeden hakkını istiyor” yazılı dövizler taşıdı.

ÖZEL KONUŞACAK

AKM Metro çıkışında başlayan yürüyüş, mitingin yapılacağı Tandoğan (Anadolu) Meydanı’na doğru devam etti. Yürüyüşe siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve meslek birlikleri de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitingde saat 14.30’da konuşması bekleniyor. Özel’in burada emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili yeni açıklamalarda bulunacağı ifade edildi. Daha önce yaptığı açıklamalarda, asgari ücretin 39 bin lira olması gerektiğini söylemişti.