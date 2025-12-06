Özgür Özel, yeni PM ile Anıtkabir’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen yeni Parti Meclisi (PM) ile Anıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

CHP’nin üç günlük 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen 80 kişilik yeni PM, bugün ilk toplantısını yapacak. PM üyeleri ilk toplantı öncesi CHP lideri Özgür Özel, başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinde CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da yer aldı. ​​​​​​​

Tören, saat 10.00’da Özel ve PM üyelerinin Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Özel, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Özel ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. ​​​​​​​

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım; Partimizin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen PM ve YDK üyelerimizle birlikte yeniden huzurunuzdayız. Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi çağın kuşatmasından kurtarmak; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adaleti hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz. “İki büyük eserinizden biri olan CHP bugün kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır” Aziz Atatürk; iki büyük eserinizden biri olan CHP bugün kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş belediye baskanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

​​​​​​​Özel ve heyeti daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret etti ve kabre çiçek bıraktı.