Emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında, Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın iskeleti de ortaya çıktı. Ancak açıklanan oranlar, hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşın beklentisini karşılamadı.

Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 olarak gerçekleşen enflasyona Kasım ayının 0,87'lik oranı da eklenince, 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞINDA ARTIŞ YÜZDE 17,57'DE KALDI

Memurlar, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı olmak üzere iki kalemden zam alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ve oluşan enflasyon farkı dikkate alındığında, memurun kümülatif zam oranı yüzde 17,57 seviyesinde kaldı. Bu orana ek olarak taban aylıklara 1.000 TL'lik seyyanen artışın yansıtılması bekleniyor.

Kasım verilerine göre memurun zam hesabı şöyle şekillendi:

5 Aylık Enflasyon: %11,21

Enflasyon Farkı: %5,91

Toplu Sözleşme Zammı: %11

Toplam Kümülatif Artış: %17,57

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN LİRA SINIRINDA

Yapılan hesaplamalara göre, mevcut durumda 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, bu oranla zamlandığında 60 bin 366 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisinin maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde kalacak.

EMEKLİYE "SEFALET ZAMMI": EN DÜŞÜK MAAŞ 18 BİN TL!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo daha da karanlık. Kasım ayındaki yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, emeklilerin hak ettiği 5 aylık zam oranı sadece yüzde 11,21 oldu.

Bu oran üzerinden yapılan hesaplamayla, halihazırda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı ancak 18 bin 773 liraya yükselebilecek. Açlık sınırının 30 bin liraya dayandığı bir ortamda, emekliyi bekleyen bu rakam, geçim mücadelesinin daha da zorlaşacağını gösteriyor.