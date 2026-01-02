Çin otomatik kapı kollarında noktayı koydu: Yeniden mekanik olacak

Çin otomatik kapı kollarında noktayı koydu: Yeniden mekanik olacak
Yayınlanma:
Çin, geri çekilebilir kapı kollarını yasakladı, bu durum tüm küresel otomotiv endüstrisini değiştirecek. Bu tür çözümlerin beraberinde getirdiği çok ciddi sorunlar ortaya çıktıktan sonra Çin, bir sınır çizmeye karar verdi.

Dokunarak, kilidi açarak veya araca yaklaşarak açılan zarif, gömme kapı kolları, özellikle elektrikli araçlarda modern otomobillerin tanınabilir detaylarından biri haline geldi. Ancak, bu tür çözümlerin beraberinde getirdiği çok ciddi sorunlar ortaya çıktıktan sonra Çin bir sınır çizmeye karar verdi. 2027'den itibaren, mekanik bir alternatif olmadan bu tür çözümlere artık izin verilmeyecek. Bu kararın temel nedeni, elektrik kesintisi nedeniyle kapıların açılamadığı bir dizi ciddi kaza oldu.

f-32986517-1280.jpg

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni taslak kurallara göre , 3,5 tona kadar ağırlığa sahip tüm binek otomobillerin mekanik açma fonksiyonuna sahip iç ve dış kapı kollarına sahip olması gerekecek. Başka bir deyişle, araç elektriksiz kaldığında bile, kaza sonrasında kapıların açılabilmesi şart.

Bu kararın nedeni, aralarında Xiaomi SU7 Ultra modelinin de bulunduğu bir dizi trajik trafik kazasıydı . Ekim ayında Chengdu'da, yoldan geçenlerin kapıyı açmaması nedeniyle yolcular hayatını kaybetti ve benzer bir olay Tongling'de de üç ölümle sonuçlandı. Sorun, arızalı elektrikli açma düğmeleri ve içeride gizli olan mekanik kollardaydı ve panik içinde kimse bunları bulamadı.

32986519.jpg

Elektrikli, geri çekilebilir kapı kolları, Tesla'dan birçok Çin markasına kadar çeşitli üreticiler tarafından kullanılıyor. Üreticiler aerodinamik yapısı ve modern görünümü nedeniyle bu kolları seviyor ancak gerçek verimlilik faydasının minimal olduğu kanıtlandı. Hava direncindeki azalma genellikle aerodinamik katsayının yalnızca 0,005 ila 0,01'i kadardır; bu da pratikte 100 kilometre başına yaklaşık 0,6 kWh tasarruf anlamına gelir ve güvenlik riskine kıyasla ihmal edilebilir düzeydedir.

TASARIM MI GÜVENLİK Mİ?

'Acilen bir şeyler değişmeli': Yeni otomobillerde giderek yaygınlaşan bu detay, daha fazla insanın ölümüne neden oluyor.

Pekin'in kararı Çin'in çok ötesinde yankı uyandıracak. Ülke dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı ve alıcısı haline geldiğinden, iç düzenlemelerdeki değişiklikler muhtemelen diğer tüm üreticilerin modellerine de yansıyacak. Üretim ve maliyetlerin rasyonelleştirilmesi, tüm üreticileri dünya çapında elektrikli kapı kollarından vazgeçmeye zorlayabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

